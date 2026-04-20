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Hindi Newsक्रिकेटवर्ल्ड रिकॉर्ड या बेइज्जती? एक ओवर में 11 वाइड और नो-बॉल, इस गेंदबाज ने बना डाला कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड

वर्ल्ड रिकॉर्ड या बेइज्जती? एक ओवर में 11 वाइड और नो-बॉल, इस गेंदबाज ने बना डाला कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड

Longest Over in ODI History: मोहम्मद सामी का 17 गेंदों का वह ओवर जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया. एशिया कप 2004 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए मैच में उन्होंने शर्मनाक उपलब्धि हासिल की थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:02 PM IST
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पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी. Photo Credit: Social Media
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी. Photo Credit: Social Media

Longest Over in ODI History: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रतिष्ठित इतिहास में जहां कई शानदार रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है, वहीं कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जिन्हें खिलाड़ी भूलना चाहेंगे. 29 जुलाई 2004 को कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी ने अनजाने में एक ऐसा ही 'काला अध्याय' लिख दिया, जो वनडे इतिहास का सबसे लंबा ओवर बन गया. उस ओवर की चर्चा आज भी होती है तो क्रिकेट प्रेमियों को पहली बार में भरोसा ही नहीं होता. वह इसके बारे में ढूंढने लगते हैं और सच्चाई जानने पर हैरान हो जाते हैं.

सामी अपनी तेज गति के लिए जाने जाते थे. उन्होंने ओवर की शुरुआत सामान्य रूप से की थी, लेकिन पहली गेंद पर चौका और दो डॉट बॉल के बाद उनकी लय अचानक बिगड़ गई. इसके बाद 15 मिनट का वह दौर शुरू हुआ जिसने अंपायर के हाथों को थका दिया और दर्शकों को हैरान कर दिया. सामी ने लगातार वाइड और नो-बॉल की झड़ी लगा दी, जिसमें नो-बॉल की एक हैट्रिक भी शामिल थी. अंत में 17 गेंदों के बाद ही वह ओवर समाप्त हो सका.

आंकड़ों में कितना भयानक था वह एक ओवर?

सामी ने उस अकेले ओवर में कुल 22 रन दिए. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से 11 रन अतिरिक्त के रूप में थे, जिसमें 7 वाइड और 4 नो-बॉल शामिल थीं. वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह आज भी सबसे लंबा ओवर माना जाता है.  एक ओवर जिसमें मात्र 6 लीगल गेंदें होनी चाहिए थीं, वहां सामी ने लगभग तीन ओवरों के बराबर गेंदें एक साथ फेंक डालीं.

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मैदान पर ऐसा था अंपायर और कप्तान का हाल

किसी भी गेंदबाज के लिए लय खोना स्वाभाविक है, लेकिन सामी का यह पतन असाधारण था. कप्तान इंजमाम-उल-हक स्लिप से बेबस होकर अपने मुख्य गेंदबाज को संघर्ष करते देखते रहे. स्थिति ऐसी थी कि अंपायर बिली डॉक्ट्रोव को बार-बार अतिरिक्त के संकेत देने पड़ रहे थे, जिससे यह किसी भी अंपायर के लिए सबसे थका देने वाले ओवरों में से एक बन गया. कमेंटेटर्स तक इस ओवर के दौरान गेंदों की गिनती भूलने लगे थे.

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क्या इस रिकॉर्ड का टूटना संभव है?

पाकिस्तान ने अंततः यह मैच 6 विकेट से आसानी से जीत लिया था, लेकिन इसे जीत के लिए नहीं बल्कि सामी के उन 17 गेंदों के लिए याद किया जाता है.  आज की आधुनिक कोचिंग और डेटा विश्लेषण के दौर में इस तरह का मानसिक पतन बहुत कम देखने को मिलता है. हालांकि क्रिकेट इतिहास में कर्टली एम्ब्रोस ने 15 गेंदों का और डेरिल टफी ने 14 गेंदों का ओवर फेंका है, लेकिन सामी का 17 गेंदों का कारनामा वनडे क्रिकेट में बदनामी के शिखर पर बना हुआ है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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