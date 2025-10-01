Advertisement
नामुमकिन: सचिन के 100 शतकों से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 01, 2025, 02:47 AM IST
सचिन के 100 शतकों से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल

श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन जैसा ही है. मुथैया मुरलीधरन ने अपने करियर में 133 टेस्ट, 350 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन सभी में उन्होंने कुल मिलाकर 1347 विकेट हासिल किए हैं. वह क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

कोई भी नहीं तोड़ पाएगा ये महारिकॉर्ड!

मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट के महारिकॉर्ड तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज हैं. मुथैया मुरलीधरन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भी पहुंचना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है. मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इस धुरंधर ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट और वनडे क्रिकेट में 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन ने 13 विकेट हासिल किए थे.

ये तो नामुमकिन जैसा ही है

1347 इंटरनेशनल विकेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब भी पहुंचने के लिए मौजूदा समय के किसी भी गेंदबाज को नियमित रूप से 10 से 15 साल तक क्रिकेट खेलना पड़ेगा. आज के दौर में जब बल्लेबाजों का दबदबा ज्यादा है, ऐसे में किसी गेंदबाज के लिए मुथैया मुरलीधरन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. मुथैया मुरलीधरन पर दो बार चकिंग का आरोप भी लगाया गया, लेकिन बाद में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था.

गेंदबाजी एक्शन की जांच कराई

मुथैया मुरलीधरन ने साल 1996 वर्ल्ड कप से पहले अपने गेंदबाजी एक्शन की जांच कराई थी, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिली. मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को आईसीसी ने हरी झंडी दे दी. साल 2004 में मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने फिर मुरलीधरन के एक्शन पर सवाल खड़े किए. 2006 में भी मुरलीधरन ने बायोमेकेनिकल टेस्टिंग कराई और एक बार फिर उनका एक्शन वैध पाया गया.

इंटरनेशनल करियर 2011 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया

मुथैया मुरलीधरन का इंटरनेशनल करियर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से हार के बाद खत्म हो गया था. यह उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच भी था. मुथैया मुरलीधरन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने झटके थे. शेन वॉर्न ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1001 विकेट हासिल किए थे.

