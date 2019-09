रोहित शर्मा ने गैंडो के बचाने के लिए शुरू किया अभियान, सोशल मीडिया ने किया सैल्यूट

नई दिल्ली: मैदान पर रनों की बारिश करने वाले भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अब एक ऐसे अभियान से जुड़ गए हैं, जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है. इसके बावजूद उनके इस प्रयास की खूब तारीफ हो रही है. रोहित का यह अभियान विलुप्त हो रहे गैंडों के संरक्षण के लिए है. उन्होंने कहा कि अब वे गैंडो को बचाने के लिए बैटिंग करेंगे.

रोहित शर्मा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और एनीमल प्लैनेट के साथ मिलकर एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण की जरूरत के प्रति जागरूकता फैलाने वाले ‘रोहित4राइनोज’ अभियान से जुड़े हैं. यह अभियान 22 सितंबर को ‘विश्व राइनो दिवस’ के लिए एनीमल प्लैनेट पर लांच किया गया. रोहित ने इस बारे में ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, ‘हमारा फर्ज है कि हमें अन्य प्रजातियों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘भविष्य हमारे हाथों में है. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करना चाहिए कि हमारे बच्चे दुनिया की जैव विविधता का लुत्फ उठा सकें. मुझे उम्मीद है कि यह अभियान अन्य को आगे आने के लिए और एक सींग वाले गैंडो को बचाने के लिए एनीमल प्लैनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और मेरे के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा.’

