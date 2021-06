रवि शास्त्री की नौकरी पर लटकी तलवार! लगातार पांचवीं बार ICC ट्रॉफी जीतने में भारत नाकाम

नई दिल्ली: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार के बाद टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और रवि शास्त्री (Ravi Shastri) की जमकर आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर फैंस रवि शास्त्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. रवि शास्त्री के कोच रहते भारत लगातार पांचवीं बार आईसीसी टूर्नामेंट जीतने से चूक गया.

रवि शास्त्री की नौकरी पर लटकी तलवार

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के कोच रहते भारत 2015 वर्ल्ड कप, 2016 टी-20 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाया है, जिसके बाद रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल टी-20 विश्व कप-2021 तक है. बता दें कि रवि शास्त्री के हेड कोच रहते टीम इंडिया कभी भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी.

out of context ravi shastri pic.twitter.com/54Z0y6mVDe — anubhavi batsman natu kaka (@natuu_kakaa) June 23, 2021

Ravi Shastri Must Resign From Head Coach.Poor Performance By Indian Cricket Team. India Is Not Saved by Rain. Kohil Step Down from Captaincy Of Test Cricket. Absolutely Very Worst Performance — kumarswamy (@kumarsw81838701) June 23, 2021

Anil Kumble was removed as coach after the loss to Pakistan in CT2017 final, despite having a decent record as coach. Will the same standard be applied to Ravi Shastri today? #WTC2021Final #ICCWorldTestChampionship — Gautham Srinivas (@vgg2007) June 23, 2021

4th ICC Trophy loss for Ravi Shastri as The Coach.

3rd ICC Trophy loss for Virat Kohli as The Captain.

But the worst thing is this duo will be there for Next T20 WC too

Only God can help us winning ICC trophy under these two legends #WTC2021Final #INDvNZ #WTCFinal2021 pic.twitter.com/cKc0DW93q0 — (@MohammadRehan05) June 23, 2021

Too much money have spoiled our Indian Cricket team. Complacency of frontline players are clearly visible in recent WCC. Re-appointment of Ravi Shastri has shown the outcome ! Don’t we have any better Cricket Manager in our country ? Only few lobbyists are managing all matters ! — Biswajit Mitra (@bmitra7) June 23, 2021

कुंबले की जगह शास्त्री को बनाया गया था कोच

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को अनिल कुंबले (Anil Kumble) का कार्यकाल विवादास्पद परिस्थितियों में बीच में समाप्त हो जाने के बाद 2017 में मुख्य कोच नियुक्त किया गया था. रवि शास्त्री अगस्त 2014 से जून 2016 तक भारतीय टीम का निदेशक भी रहे थे. रवि शास्त्री के हेड कोच रहते टीम इंडिया कभी भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी.

2021 टी-20 वर्ल्ड कप तक रवि शास्त्री का कार्यकाल

रवि शास्त्री के कार्यकाल के दौरान टीम इंडिया को 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा भारत के पास अपने ही देश में 2016 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन सेमीफाइनल में टीम इंडिया वेस्टइंडीज से हार गई. रवि शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भारत को 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने हराया. फिर 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हराकर सपना तोड़ दिया. इसके बाद अब 2021 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत खिताब जीतने से चूक गया.