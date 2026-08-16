बांग्लादेश से अपने ही घर में मात खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया का हुआ ऐसा हाल, WTC पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल

बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही घर में पहली बार कोई टेस्ट मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम गहरे सदमे में है. डार्विन में कंगारुओं के लिए रविवार का दिन बेहद भयानक रहा है. कागजों और मैदान दोनों पर ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले बेहद कमजोर टीम बांग्लादेश ने कुछ ऐसा किया, जिसकी उम्मीद क्रिकेट की दुनिया में किसी को भी नहीं थी. 149 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अपने ही घर में बांग्लादेश के खिलाफ किसी टेस्ट मैच में हार झेलनी पड़ी है.
डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. इस टेस्ट मैच में 228 रनों की बड़ी बढ़त दोनों टीमों के बीच हार और जीत का सबसे बड़ा अंतर साबित हुई है. पहली पारी में 228 रनों की बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 284 रनों पर ऑलआउट कर दिया.
बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 57 रनों का आसान लक्ष्य था. इसके बाद बांग्लादेश ने सिर्फ 14.2 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया और इस दौरान उनका सिर्फ एक विकेट गिरा. डार्विन में मिली इस ऐतिहासिक जीत के साथ बांग्लादेश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की स्टैंडिंग में भी काफी फायदा हुआ है. बांग्लादेश के कुल पॉइंट्स बढ़कर 60 हो गए हैं, जबकि उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 58.33 से बढ़कर 66.67 हो गया है.
हालांकि इतना सुधार होने के बावजूद बांग्लादेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर ही बना हुआ है. डार्विन में मिली इस यादगार जीत से पहले बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैच जीते थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के हाथों अपने ही घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वे WTC 2025-27 की स्टैंडिंग में टॉप स्थान पर बने हुए हैं. हालांकि, उनका PCT गिरकर 87.50 से 77.77 हो गया है.
2023 WTC चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा साइकल में अब तक खेले गए 9 टेस्ट मैचों में से 7 मुकाबलों में जीत और दो मैचों में हार का सामना किया है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों हार उन्हें अपने घरेलू मैदान पर ही मिली हैं. भारत अभी WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में 48.15 पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) के साथ पांचवें स्थान पर है.
अगर शुभमन गिल की टीम गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रही दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में श्रीलंका को हरा भी देती है, तो भी भारत पांचवें स्थान पर ही रहेगा. हालांकि, उनका PCT 48.15 से बढ़कर 53.33 हो जाएगा. वहीं, श्रीलंका सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करके स्टैंडिंग में भारत से आगे निकल सकता है. गॉल में जीत से उनका PCT 53.33 हो जाएगा और वे पांचवें स्थान पर आ जाएंगे, जिससे भारत छठे स्थान (43.33 PCT%) पर खिसक जाएगा.
अगर गॉल में चल रहा पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होता है, तो श्रीलंका का PCT गिरकर 40.00 हो जाएगा, जबकि भारत का PCT गिरकर 46.66 हो जाएगा. अपने-अपने PCT में बदलाव के बावजूद, WTC पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. बांग्लादेश से हाल ही में मिली हार के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की स्टैंडिंग में टॉप स्थान बनाए रखा है. हालांकि, उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 87.50 से घटकर 77.77 हो गया है.