क्या ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर-1 बनेगा पाकिस्तान? WTC पॉइंट्स टेबल में मचा जबरदस्त घमासान

World Test Championship Standings: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में पाकिस्तान ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. उसने पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 93 रन से हराकर सीधे दूसरा स्थान हासिल कर लिया. अब दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 20 अक्टूबर को शुरू होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:51 PM IST
क्या ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर-1 बनेगा पाकिस्तान? WTC पॉइंट्स टेबल में मचा जबरदस्त घमासान

World Test Championship Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में पाकिस्तान ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. उसने पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 93 रन से हराकर सीधे दूसरा स्थान हासिल कर लिया. अब दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 20 अक्टूबर को शुरू होगा. पाकिस्तान की नजर एक बार फिर से अंक अपने खाते में जोड़ने पर होगी. वह पहले ही टॉप-2 में पहुंच चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रावलपिंडी में वह सोमवार को शुरू होने वाले मैच में भी जीत जाता है तो क्या ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंचेगा या नहीं?

पॉइंट्स टेबल में उलटफेर

विदेश में इंग्लैंड के खिलाफ 2−2 की जोरदार टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने के बाद शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में अपनी पहली घरेलू टेस्ट सीरीज की शुरुआत वेस्टइंडीज पर 2−0 से क्लीन स्वीप के साथ की. पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद पाकिस्तान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. उसने भारत को तीसरे से चौथे स्थान पर धकेल दिया. इसके अलावा दूसरे नंबर पर काबिज श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया.

भारत के खाते में कितने PCT?

ऑस्ट्रेलिया (100.00 PCT) अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, जिसने अब तक खेले गए अपने सभी तीन टेस्ट जीते हैं. श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1−0 से जीतने के बाद तीसरे स्थान पर है. भारत ने अब इस चक्र में खेले गए सात में से चार टेस्ट जीते हैं. वह चौथे स्थान पर चौथे स्थान पर काबिज है. उसका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 61.90 है.

वेस्टइंडीज को सभी 5 टेस्ट में मिली हार

इंग्लैंड (43.33 PCT) पांच टेस्ट में दो जीत, दो ड्रॉ और एक हार के साथ चौथे स्थान पर है. बांग्लादेश (16.67 PCT) दो टेस्ट में एक ड्रॉ और एक हार के साथ पाँचवें स्थान पर है. वेस्टइंडीज (0 PCT) इस चक्र में अब तक खेले गए अपने सभी पांच टेस्ट हारकर छठे स्थान पर है. न्यूजीलैंड ने अभी अपना नया WTC चक्र शुरू नहीं किया है.

 

क्या ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान?

अब सबसे बड़ा सवाल है कि रावलपिंडी में अफ्रीकी टीम पर जीत के साथ क्या पाकिस्तान पहले स्थान पर पहुंच जाएगा? इसका जवाब है, नहीं. पाकिस्तान के खाते में अभी 1 मैच में 12 अंक और 100 PCT है. वह दूसरे टेस्ट में जीतता भी है तो उसका PCT नहीं बढ़ेगा. हां, अंक में बढ़ोतरी जरूर होगी और उसके खाते में कुल 24 अंक हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के पहले से ही 36 अंक हैं. उसने 3 में से तीनों टेस्ट जीते हैं. एक टेस्ट में जीत पर 12 अंक मिलते हैं. ऐसे में पाकिस्तान जीत के बावजूद दूसरे स्थान पर रह जाएगा.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

WTC points table

