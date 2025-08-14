बैडलक! कभी तिहरा शतक नहीं लगा सके दुनिया के ये टॉप-6 बल्लेबाज, एक तो छह रन से रह गया था दूर
Unique Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वह एक दशक से ज्यादा समय से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं. उन्हें पीछे छोड़ने का प्रयास तो कई खिलाड़ियों ने किया, लेकिन वे नाकाम रहे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:35 PM IST
Unique Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वह एक दशक से ज्यादा समय से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं. उन्हें पीछे छोड़ने का प्रयास तो कई खिलाड़ियों ने किया, लेकिन वे नाकाम रहे. मौजूदा समय में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट उनके सबसे करीब हैं. ऐसा लग रहा है कि वह तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे. दोनों के बीच अभी 2378 रनों का अंतर है. रूट के पास इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का अभी पूरा अवसर है.

कभी तिहरा शतक नहीं लगा पाए दिग्गज

तेंदुलकर और रूट भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-2 बल्लेबाज हैं, लेकिन दोनों कभी तिहरा शतक नहीं लगा पाए. सचिन ने 2013 में संन्यास ले लिया था. रूट अभी भी खेल रहे हैं. वह ऐसा कर सकते हैं. सचिन और रूट ही नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-6 बल्लेबाजों में कोई भी तिहरा शतक नहीं लगा पाए हैं. इनमें एलिस्टर कुक तो 6 रन से चूक गए थे.

सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर: महान बल्लेबाज सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उनके नाम 200 मुकाबलों में 15921 रन हैं. तेंदुलकर ने 329 पारियों में 53.78 की औसत से रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 248 रन है. यह ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में उन्होंने बनाया था.

जो रूट: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 13543 रन बना लिए हैं. इस दौरान रूट का औसत 51.29 का रहा है. उनका उच्चतम स्कोर 262 रन है. यह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2024 में मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच में बनाया था.

रिकी पोंटिंग: ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपने करियर में 168 टेस्ट मैच खेलने में सफल हुए. इस दौरान उन्होंने 287 पारियों में 13378 रन बनाए. पोंटिंग ने 51.85 की औसत से रन बनाए. उनका उच्चतम स्कोर 257 रन रहा. पोंटिंग ने यह 2003 में भारत के खिलाफ मेलबर्न में बनाया था.

जैक्स कैलिस: टेस्ट क्रिकेट के महान ऑलराउंडर्स में से एक साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस भी कभी तिहरा शतक नहीं लगा पाए. वह टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. कैलिस ने 166 टेस्ट मैचों में 55.37 की औसत से 13289 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 224 रन है. उन्होंने 2012 में केप टाउन में श्रीलंका के खिलाफ यह पारी खेली थी.

राहुल द्रविड़: भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 52.31 की औसत से 270 रन बनाए. वह टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं. द्रविड़ का उच्चतम स्कोर 270 रन है. यह 2004 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में लगाया था.

एलिस्टर कुक: इंग्लैंड के दिग्गज एलिस्ट कुक भी कभी तिहरा शतक नहीं लगा पाए. वह एक समय सचिन के सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के दावेदार थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. कुक ने 161 टेस्ट मैचों में 45.35 की औसत से 12472 रन बनाए. उनका उच्चतम स्कोर 294 रन है. वह 2011 में भारत के खिलाफ बर्मिंघम में तिहरे शतक से चूक गए थे. उन्हें ईशांत शर्मा ने सुरेश रैना के हाथों कैच कराया था. कुक ने 545 गेंदों का सामना किया था. उन्होंने अपनी पारी में 33 चौके लगाए थे.

Cricket recordsTriple centurySachin TendulkarJoe RootRicky Pontingrahul dravid

