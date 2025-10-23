Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

असंभव को किया संभव! दुनिया के वो 5 दिग्गज गेंदबाज... जिन्होंने करियर में नहीं फेंकी एक भी 'नो बॉल', एक भारतीय भी शामिल

Cricket news in Hindi: क्रिकेट में हर गेंदबाज कभी न कभी नो बॉल फेंकता है, लेकिन पांच दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में यह गलती कभी नहीं की. यह अविश्वसनीय रिकॉर्ड उनकी कमाल की सटीकता और अनुशासन को दर्शाता है. इस खास लिस्ट में भारत के महान विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव का नाम भी शामिल है, जो लाखों गेंदों के बावजूद इस गलती से बचे रहे.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:15 PM IST
Bowlers without no balls: क्रिकेट में नो-बॉल फेंकना एक बहुत ही आम बात है. गेंदबाज कई बार गलती से क्रीज़ की लाइन क्रॉस कर जाते हैं या कभी-कभी गेंद हाथ से फिसलकर फुल टॉस चली जाती है. हर गेंदबाज को अपने करियर में यह गलती ज़रूर होती है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में पांच ऐसे महान गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी! यह रिकॉर्ड उनकी कमाल की नियंत्रण (Control) और सटीकता (Accuracy) को दिखाता है. इस लिस्ट में भारत के एक महान ऑलराउंडर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने देश को पहला विश्व कप दिलाया था. आइए जानते हैं कौन हैं वे 5 दिग्गज गेंदबाज...

क्रिकेट के खेल में नो बॉल का मतलब है बल्लेबाज को एक मुफ्त गेंद (फ्री हिट) देना और साथ ही एक अतिरिक्त रन भी, लेकिन कुछ गेंदबाज इतने अनुशासित थे कि उन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कभी भी यह गलती नहीं की. यह रिकॉर्ड उन्हें साधारण से महान बनाता है.

कपिल देव (Kapil Dev) - भारत
भारत के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव इस शानदार लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय हैं. उन्हें भारत में क्रिकेट की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनकी कप्तानी में भारत ने 1983 में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. उन्होंने भारत के लिए 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले. अपने पूरे करियर के दौरान, कपिल देव ने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी. यह उनकी शारीरिक फिटनेस और गेंद पर अद्भुत नियंत्रण का सबूत है.

इयान बॉथम (Ian Botham) - इंग्लैंड
इंग्लैंड के महान ऑलराउंडरों में से एक, इयान बॉथम भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. उन्हें इंग्लैंड में 'सर' की उपाधि से नवाज़ा गया है. बॉथम ने इंग्लैंड के लिए 102 टेस्ट और 116 वनडे मैच खेले. अपने 16 साल के लम्बे क्रिकेट करियर में उन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी, जो बताता है कि दबाव में भी उनकी लाइन और लेंथ कितनी शानदार रहती थी.

डेनिस लिली (Dennis Lillee) - ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी इतिहास के महानतम नाम डेनिस लिली भी इस असाधारण रिकॉर्ड को रखते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 70 टेस्ट और 63 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने कुल 458 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए. अपनी गति और आक्रामकता के बावजूद, लिली ने पूरे करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी. यह उनकी सटीकता का सबसे बड़ा प्रमाण है.

इमरान खान (Imran Khan) - पाकिस्तान
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, ऑलराउंडर और 1992 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान का नाम भी इस लिस्ट में है. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 88 टेस्ट और 175 वनडे मैच खेले अपनी शानदार तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर इमरान खान ने भी अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कोई नो बॉल नहीं फेंकी और यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया.

लांस गिब्स (Lance Gibbs) - वेस्टइंडीज
वेस्टइंडीज के महान स्पिन गेंदबाज लांस गिब्स इस लिस्ट में शामिल इकलौते स्पिनर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 79 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले. गिब्स टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 300 विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज थे. अपने लंबे और प्रभावशाली करियर के दौरान उन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी, जो दिखाता है कि वह गेंद को कितनी सावधानी और नियंत्रण के साथ डिलीवर करते थे.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Cricket News in HindiBowlers without no ballssports news

