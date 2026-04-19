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Hindi Newsक्रिकेटIPL इतिहास का सबसे फिसड्डी कप्तान...205 मैच खेलने वाले इस दिग्गज के करियर पर लगा दाग, IPL 2026 में हो रही थू-थू

IPL इतिहास का सबसे फिसड्डी कप्तान...205 मैच खेलने वाले इस दिग्गज के करियर पर लगा दाग, IPL 2026 में हो रही थू-थू

Worst Captain in IPL History: आईपीएल का पहला सीजन 2008 में हुआ था, तब से लेकर अब तक 18 सीजन हो चुके हैं. इस बार 19वां सीजन चल रहा है. इस सीजन में आईपीएल के सबसे फ्लॉप कप्तान की पहचान हुई है. आइए जानते हैं ये कौन सा दिग्गज है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 19, 2026, 03:39 PM IST
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IPL इतिहास का सबसे फिसड्डी कप्तान...205 मैच खेलने वाले इस दिग्गज के करियर पर लगा दाग, IPL 2026 में हो रही थू-थू

Worst Captain in IPL History: भारत में इन दिनों IPL 2026 की धूम है. अब तक 27 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, जिसने इस लीग के इतिहास के सबसे फिसड्डी कप्तान के नाम पर मुहर लगा दी है. ये वही आंकड़ा है, जिसने IPL में 200 से ज्यादा मैच खेलने वाले एक दिग्गज खिलाड़ी के करियर पर सबसे फ्लॉप कप्तान होने का दाग लगा दिया है. 19वें सीजन में उसकी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. यही वजह है कि हर तरफ टीम के प्रदर्शन की थू-थू हो रही है.

ये कोई और नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मौजूदा कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्हें लगातार दूसरी बार इस टीम की किस्मत बदलने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट रहा है. 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मिली ताजा हार ने न केवल KKR के प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया, बल्कि कप्तान रहाणे के माथे पर एक ऐसा 'कलंक' लगा दिया है, जिसे धोना नामुमकिन लग रहा है. रहाणे अब IPL इतिहास के सबसे कम जीत प्रतिशत वाले कप्तान बन गए हैं.

कम से कम 25 मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड

IPL के इतिहास में कम से कम 25 मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों के रिकॉर्ड खंगाले जाएं, तो अजिंक्य रहाणे की स्थिति सबसे ज्यादा खराब नजर आती है. उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज कप्तानों महेला जयवर्धने और कुमार संगाकारा को भी पछाड़ दिया है. रहाणे का जीत का प्रतिशत अब गिरकर 31.8% रह गया है, जो इस लिस्ट में सबसे कम है.

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IPL में सबसे कम जीत प्रतिशत वाले टॉप-5 कप्तान

अजिंक्य रहाणे - 31.8

महेला जयवर्धने - 33.3

कुमार संगाकारा - 36.2

शिखर धवन - 37.0

सौरव गांगुली - 40.5

रहाणे ने कितने मैचों में कप्तानी की है?

IPL के इतिहास में अजिंक्य रहाणे ने कई टीमों की कप्तानी की है. वह अब तक 44 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं. उनका जीत का प्रतिशत मात्र 31.8% ही रहा है. उनकी कप्तानी में टीम 14 बार जीती है, तो 28 बार हारी है. इसका मतलब है कि हर 2 हार के बाद उनकी टीम को लगभग 1 जीत मिलती है.

ये भी पढ़ें: IPL में ये खिलाड़ी खाता है मां के हाथ का खाना.. प्रीति जिंटा का बड़ा खुलासा, टीम के खिलाड़ी के पढ़े कसीदे

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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