15 रन पर पूरी टीम ऑलआउट... क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL जैसी ही लीग में रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां एक तरफ दोहरे और तिहरे शतकों के सुनहरे रिकॉर्ड बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी हैं जिन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता. क्या आप जानते हैं कि एक बार पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 15 रनों पर ऑल-आउट हो गई? बल्लेबाजों के मानों पिच पर पैर कांप रहे हों. पूरी टीम रनों 1-1 रन को तरसती नजर आई. शायद ही ये रिकॉर्ड टी20 फॉर्मेट में कभी ध्वस्त हो. आइए जानते हैं टी20 इतिहास के इस सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में.

IPL जैसी ही लीग में बना था ये रिकॉर्ड

दिलचस्प बात ये है कि ये रिकॉर्ड किसी घरेलू क्रिकेट या फिर छोटी-मोटी लीग में नहीं बना बल्कि आईपीएल जैसी ही लीग में बना. ये शर्मनाक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग बिग बैश लीग का है. 16 दिसंबर 2022 को सिडनी थंडर्स का 'काला अध्याय' लिखा गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया यह मैच टी20 क्रिकेट इतिहास की सबसे छोटी पारी और सबसे न्यूनतम स्कोर का गवाह बना.

ताश के पत्तों की तरह बिखरी सिडनी थंडर

एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 139 रनों का एक औसत स्कोर खड़ा किया था. टारगेट लो स्कोरिंग था, लेकिन किसे पता था कि अचानक पिच बल्लेबाजों का काल बन जाएगी. पूरी टीम मात्र 5.5 ओवर (35 गेंदों) में सिर्फ 15 रनों पर ढेर हो गई. यह न केवल बिग बैश लीग, बल्कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में एक पारी का सबसे कम स्कोर है.

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2 गेंदबाजों का कहर

एडिलेड स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने इस मैच में आग उगलती हुई गेंदबाजी की. 2 गेंदबाजों मिलकर जीत की इबारत लिखी. हेनरी थॉर्नटन ने मात्र 2.5 ओवर में 3 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि वेस एगर ने 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. मैथ्यू शॉर्ट को भी एक सफलता मिली. सिडनी थंडर के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते रहे और मिनटों के भीतर मैच का फैसला हो गया. इससे पहले टी20 क्रिकेट में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड तुर्की (21 रन बनाम चेक गणराज्य, 2019) के नाम था. लेकिन एक प्रोफेशनल टी20 लीग में, जहां विश्व स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हों, वहां 15 रन पर ऑल-आउट होना क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में गिना जाता है.