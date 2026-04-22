Advertisement
trendingNow13188501
Hindi Newsक्रिकेट15 रन पर पूरी टीम ऑलआउट... क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL जैसी ही लीग में रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

15 रन पर पूरी टीम ऑलआउट... क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL जैसी ही लीग में रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

Shameful T20 Record: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता है. कभी एक बल्लेबाज डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी से पूरी टीम के बराबर स्कोर खड़ा कर देता है, तो कभी पूरी टीम के लिए 50 रन भी दूभर लगते हैं. डबल, ट्रिपल सेंचुरी के रिकॉर्ड सभी को पता होंगे, लेकिन हम आपको उस रिकॉर्ड से वाकिफ कराएंगे जब पूरी टीम महज 15 रन पर ढेर हो गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Graphis
AI Graphis

क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां एक तरफ दोहरे और तिहरे शतकों के सुनहरे रिकॉर्ड बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी हैं जिन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता. क्या आप जानते हैं कि एक बार पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 15 रनों पर ऑल-आउट हो गई? बल्लेबाजों के मानों पिच पर पैर कांप रहे हों. पूरी टीम रनों 1-1 रन को तरसती नजर आई. शायद ही ये रिकॉर्ड टी20 फॉर्मेट में कभी ध्वस्त हो. आइए जानते हैं टी20 इतिहास के इस सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में.

IPL जैसी ही लीग में बना था ये रिकॉर्ड

दिलचस्प बात ये है कि ये रिकॉर्ड किसी घरेलू क्रिकेट या फिर छोटी-मोटी लीग में नहीं बना बल्कि आईपीएल जैसी ही लीग में बना. ये शर्मनाक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग बिग बैश लीग का है. 16 दिसंबर 2022 को सिडनी थंडर्स का 'काला अध्याय' लिखा गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया यह मैच टी20 क्रिकेट इतिहास की सबसे छोटी पारी और सबसे न्यूनतम स्कोर का गवाह बना.

ताश के पत्तों की तरह बिखरी सिडनी थंडर

एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 139 रनों का एक औसत स्कोर खड़ा किया था. टारगेट लो स्कोरिंग था, लेकिन किसे पता था कि अचानक पिच बल्लेबाजों का काल बन जाएगी. पूरी टीम मात्र 5.5 ओवर (35 गेंदों) में सिर्फ 15 रनों पर ढेर हो गई. यह न केवल बिग बैश लीग, बल्कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में एक पारी का सबसे कम स्कोर है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. W, W, W, W, W.. 5 गेंद में 5 विकेट, पंत के चेले का अजूबा रिकॉर्ड, IPL में सुपर फ्लॉप

2 गेंदबाजों का कहर

एडिलेड स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने इस मैच में आग उगलती हुई गेंदबाजी की. 2 गेंदबाजों मिलकर जीत की इबारत लिखी. हेनरी थॉर्नटन ने मात्र 2.5 ओवर में 3 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि वेस एगर ने 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. मैथ्यू शॉर्ट को भी एक सफलता मिली. सिडनी थंडर के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते रहे और मिनटों के भीतर मैच का फैसला हो गया. इससे पहले टी20 क्रिकेट में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड तुर्की (21 रन बनाम चेक गणराज्य, 2019) के नाम था. लेकिन एक प्रोफेशनल टी20 लीग में, जहां विश्व स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हों, वहां 15 रन पर ऑल-आउट होना क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में गिना जाता है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsIPL 2026

Trending news

IPAC रेड में ममता के दखल से भड़का SC, जमकर लगाई फटकार
West Bengal
IPAC रेड में ममता के दखल से भड़का SC, जमकर लगाई फटकार
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
West Bengal
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
Punjab Police
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स
Pahalgam attack
'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
operation sindoor
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
West Bengal Assembly Election 2026
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
karnataka
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
West Bengal Assembly Election 2026
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
Mata Vaishno devi
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी