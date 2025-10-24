Advertisement
trendingNow12973362
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट का शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले  3 भारतीय, लिस्ट में ये महान खिलाड़ी शामिल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच  खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत हार चुकी है. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. इस सीरीज का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटने वाले 3 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indian players
indian players

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच  खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत हार चुकी है. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. इस सीरीज का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, कोहली ने सभी को निराश किया. कोहली लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए और अपने करियर में पहली बार लगातार दो बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. इसके साथ ही विराट ने अपना नाम बेहद ही शर्मनाक फेहरिस्त में जुड़ चुका है.  हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटने वाले 3 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में. 

जहीर खान

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज इस मामले में नंबर 1 पर कायम है. जहीर खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी. उन्होंने अपने करियर में खेले 303 मैचों की 227 पारियों में सबसे ज्यादा 43 बार शून्य पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है. वह आज भी सबसे ज्यादा बार सभी फॉर्मेट में डक आउट होने वाले नंबर 1 भारतीय हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इशांत शर्मा

लिस्ट में दूसरा नाम एक और तेज गेंदबाज का है.  इशांत शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी. उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर ओवरऑल 199 मैच खेले. इस दौरान शर्मा 40 बार बिना खाता खोले आउट हुए. 

विराट कोहली

लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है. कोहली ने ये रिकॉर्ड हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में कायम किया. वह दोनों मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. कोहली अपने करियर में 40 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना खाता खोले आउट हुए हैं. वह इस लिस्ट में पहले बल्लेबाज हैं. बता दें कि ज्यादातर इस मामले में गेंदबाजों का नाम ही शामिल है. 

ये भी पढ़ें : रोहित शर्मा इतिहास रचने से बस एक कदम दूर, टूटेगा वनडे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दंग रह जाएगा क्रिकेट जगत

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliZaher Khan

Trending news

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार