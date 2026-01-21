Advertisement
WPL 2026 में कांड... अंपायर से बहस पर 30 लाख की खिलाड़ी पर जुर्माना, BCCI का चला हंटर

WPL 2026 में कांड... अंपायर से बहस पर 30 लाख की खिलाड़ी पर जुर्माना, BCCI का चला 'हंटर'

दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. लेकिन इसके बाद टीम को बड़ा झटका लगा है. बीसीए स्टेडियम में कैपिटल्स की जिस ओपनर ने 46 रन की पारी खेली, उसी पर बीसीसीआई का हंटर चल गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:06 PM IST
Delhi Capitals
Delhi Capitals

दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. लेकिन इसके बाद टीम को बड़ा झटका लगा है. बीसीए स्टेडियम में कैपिटल्स की जिस ओपनर ने 46 रन की पारी खेली, उसी पर बीसीसीआई का हंटर चल गया है.  30 लाख में ऑक्शन के दौरान बिकी इस खिलाड़ी पर बीसीसीआई ने मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना ठोका है. बीसीसीआई ने इस ओपनर पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना ठोका है. इतना ही नहीं इस प्लेयर के खाते एक डेमिरेट अंक भी मिला है. 

जुर्माने का किया ऐलान

विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'ली ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 के तहत लेवल 1 का अपराध स्वीकार किया. लेवल 1 के उल्लंघन के लिए, मैच रेफरी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है.' विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपने लेवल 1 के अपराध के साथ जुर्माने को स्वीकार कर लिया है. यह वाकया दिल्ली कैपिटल्स (DC) की बल्लेबाजी के दौरान हुआ.

क्यों लगा जुर्माना?

ली शानदार फॉर्म में नजर आ रही थीं. इस दौरान उन्होंने कुछ गेंदों को बाउंड्री के पार भी भेजा. हालांकि, 11वें ओवर में तीसरे अंपायर द्वारा रिव्यू के बाद उन्हें स्टंप आउट करार दिया गया. ली 28 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 46 रन बना चुकी थीं। वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर थीं. रिप्ले में दिखा कि जब विकेटकीपर राहिरा फिरदौस ने बेल्स गिराईं, तो ली का बल्ला कुछ समय के लिए क्रीज से ऊपर उठा था, लेकिन अंपायर के फैसले से ली काफी निराश दिखीं.

ये भी पढे़ं.. U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक.. इंग्लैंड में भी तैयार हो रहा वैभव जैसा विस्फोटक बल्लेबाज, उड़ाए 8 छक्के और 18 चौके

अंपायर से की बहस

जब स्क्रीन पर लगभग पांच मिनट के रिव्यू के बाद ली के आउट होने की पुष्टि हुई, तो उन्होंने ऑन-फील्ड अंपायर वृंदा राठी के साथ बहस की, जिसके परिणामस्वरूप कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट खोकर 154 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.
साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी लिजेली ली को डब्ल्यूपीएल नीलामी में उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा गया था. वह डीसी के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुई हैं.

