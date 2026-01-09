Advertisement
trendingNow13068342
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: गुजरात जायंट्स को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुई ये मैच विनर, रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, जानिए क्यों?

WPL 2026: गुजरात जायंट्स को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुई ये मैच विनर, रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, जानिए क्यों?

WPL 2026: क्रिकेट में खिलाड़ियों का चोटों से वास्ता रहता ही है. अब इसी चोट के चलते एक स्टार खिलाड़ी WPL 2026 में नहीं खेल पाएगी. वो गुजरात जायंट्स टीम का हिस्सा थी. पहली बार इस टीम के लिए खेलने वाली थी, लेकिन चोट ने उसे बड़ा झटका दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yastika Bhatia
Yastika Bhatia

WPL 2026: 9 जनवरी यानी आज से विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन यानी WPL 2026 का आगाज होने जा रहा है. नए सीजन के आगाज से ठीक पहले गुजरात जायंट्स टीम को बड़ा झटका लगा है. एक स्टार खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर हो चुकी है. टीम को उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी नहीं मिलेगा. यही वजह है कि अब गुजरात टीम की टेंशन बढ़ गई है. बाहर होने वाली खिलाड़ी का नाम यास्तिका भाटिया है, जो विकेटकीपर और टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज हैं.

पिछले सीजन यास्तिका भाटिया मुंबई इंडियंस का हिस्सा थीं, लेकिन चौथे सीजन के लिए हुई नीलामी में उन्हें गुजरात जायंट्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा था. वो पुरानी चोट के चलते ही इस सीजन से बाहर हुई हैं. बीसीसीआई का एक नियम है कि नीलामी से पहले की चोटिल खिलाड़ियों के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता. अब यही भाटिया के साथ हो गया है. उन्हें उम्मीद थी कि वो 9 जनवरी तक रिकवर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. यही वजह है कि उनकी जगह गुजरात की टीम को कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा.

आखिर यास्तिका को क्या हुआ है?

यास्तिका भाटिया को घुटने की चोट ने परेशान किया है. वो लंबे समय से इस चोट से जूझ रही हैं. इसी चोट का नतीजा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थीं. वो कब तक फिट हो पाएंगी, इसे लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है. हालांकि टीम को उम्मीद है कि अगले सीजन वो पूरी तरह फिट होकर कमबैक करेंगी. गुजरात जायंट्स ने एक भावुक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें टीम की कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ यास्तिका के जल्द ठीक होने की कामना करते दिखे.

Add Zee News as a Preferred Source

यास्तिका का WPL करियर?

यास्तिका ने विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक 28 मैच खेले हैं, जिनमें 18.74 की औसत से 506 रन बनाए हैं. उनके नाम 2 फिफ्टी हैं. हाई स्कोर 57 रन है. ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुकी हैं. वहीं अगर गुजरात जायंट्स टीम की बात करें तो उसके लिए पहले 3 सीजन कुछ खास नहीं रहे थे. पहले दो सीजन में ये टीम सबसे नीचे रही थी. पिछले सीजन उसने नंबर 3 पर फिनिश किया था. अब चौथे सीजन में देखना होगा ये टीम कहां तक जाती है.

ये भी पढ़ें:  0 0 0 0 0 0: 50वें ओवर में हुआ करिश्मा...CSK के अनजान बॉलर ने मेडन ओवर फेंककर डिफेंड किए 6 रन, खुशी से झूम उठे गायकवाड़

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Yastika Bhatia

Trending news

सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण को भाजपा और संघ के नेता हमेशा याद क्यों करते हैं?
somnath temple news
सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण को भाजपा और संघ के नेता हमेशा याद क्यों करते हैं?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ बंगाल के गवर्नर को मिली धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Bengal Governor Death Threat
'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ बंगाल के गवर्नर को मिली धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार