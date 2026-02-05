RCB के लिए 18 नंबर जर्सी बनी वरदान, मेंस में विराट तो विमेंस में स्मृति, फाइनल में मंधाना ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Advertisement
दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज विमेंस प्रिमियर लीग का फाइनल मुकाबला गया. दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 203 रन लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया था. जवाब में आरसीबी ने दूसरी बार WPL का फाइनल अपने नाम कर लिया. स्मृति ने फाइनल मुकाबले शानदार पारी खेलते हुए कई सारे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं. आरसीबी की मेंस टीम में जहां विराट कोहली धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. महिला टीम में उनके रोल को स्मृति ने बखूबी निभाते हुए आरसीबी को खिताब जिताने का काम किया. 

Feb 06, 2026
दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज विमेंस प्रिमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया. दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 203 रन लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया था. जवाब में बल्लेबाजी करने आई बैंगलुरु की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर लक्ष्य को बड़े ही आसानी से चेज कर डाला. बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विमेंस प्रिमियर लीग के फाइनल का सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की तरफ से कप्तान स्मृति मंधाना ने जॉर्जिया वोल के साथ मिलकर आरसीबी को दूसरी बार खिताब जीताने का काम किया. स्मृति ने फाइनल मुकाबले शानदार पारी खेलते हुए कई सारे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं. आरसीबी की मेंस टीम में जहां विराट कोहली धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. महिला टीम में उनके रोल को स्मृति ने बखूबी निभाते हुए आरसीबी को खिताब जिताने का काम किया. स्मृति ने मैच विनिंग पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि आरसीबी की जर्सी नंबर 18 में कुछ तो जादू है.

आरसीबी महिला टीम की इकलौती खिलाड़ी

स्मृति मंधाना अब आरसीबी महिला टीम की ओर से विमेंस प्रिमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं. मंधाना ने अपने करियर में ओवरऑल खेले 35 मैचों की 35 पारियों में 136.89 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 1023 रन बनाने का कारनामा कर दिया है. उन्होंने अपन अभी तक के WPL करियर में 7 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर 96 रनों का रहा है. वहीं, मेंस आरसीबी में विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 282 मैचों की 273 पारियों में 39.89 की औसत और 133.69 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 9085 रन बनाने का कारनामा किया है. कोहली ने आईपीएल में 8 शतक और 65 अर्धशतक लगाए हैं.कोहली ना सिर्फ आरीसीबी के लिए बल्कि ओवरऑल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

ऑरेंज कैप किया अपने नाम

स्मृति मंधाना ने फाइनल में 89 रनों की पारी खेलकर अपने नाम पर कई सारे रिकॉर्ड स्थापित कर लिए हैं. इसी के साथ वह साल 2025-26 के WPL में ऑरैंज कैप जीतने वाली खिलाड़ी भी बन चुकी हैं. उन्होंने इस मामले में अपनी साथी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ने का काम किया है. स्मृति  ने इस साल खेले 9 मैचों की 9 पारियों में 53.89 के धमाकेदार औसत और 153.49 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 377 रन बना डाला. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर 96 रनों का रहा. इसी के साथ वह इस साल की ऑरेंज कैप विनर भी बन चुकी हैं.

WPL 2025-26 की टॉप स्कोरर

स्मृति मंधाना ने फाइनल मुकाबले में 89 रनों की पारी खेलकर इतिहास कायम कर दिया. वह इस संस्करण की टॉप स्कोरर बन चुकी हैं. उन्होंने इस साल खेले 9 मैचों की 9 पारियों में 53.89 के धमाकेदार औसत और 153.49 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 377 रन बना डाला. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए. साथ ही उनका उच्चतम स्कोर 96 रनों का रहा. बता दें कि मंधाना फाइनल मुकाबले में 89 रनों की पारी खेलकर WPL के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं.

 

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

