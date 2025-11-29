Advertisement
WPL 2026 Full Schedule: नीलामी के बाद शेड्यूल भी हुआ जारी, RCB vs MI के बीच ओपनिंग मैच, इस मैदान पर होगा Final

WPL 2026 Full Schedule: बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा. इस बार दो शहरों में सभी मैच होंगे. सीजन की शुरुआत इंडियंस और आरसीबी की टीमों के बीच रोमांचक रीमैच से होगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:32 AM IST
WPL 2026 Full Schedule
WPL 2026 Full Schedule

WPL 2026 Full Schedule: जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है. 29 नवंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन यानी WPL 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है. 2 दिन पहले ही 25 नवंबर को मेगा ऑक्शन हुआ है, जहां सभी 5 टीमों ने खरीदारी करके अपना-अपना स्क्वाड मजबूत किया था. शेड्यूल के अनुसार 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक यह सीजन चलेगा. खास बात ये है कि इस बार एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला वीक-डे पर खेला जाएगा. एलिमिनेटर मुकाबला 3 फरवरी यानी मंगलवार के दिन है जबकि फाइनल 5 फरवरी को होना है, उस दिन गुरुवार है. टूर्नामेंट के सभी मैच नवी मुंबई और वडोदरा में होंगे.

महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन कुल 28 दिनों तक चलेगा. इस दौरान कुल 22 मैच होंगे. सिर्फ डबल हेडर को छोड़कर बाकी सभी मैच शाम 7 बजे से खेले जाएंगे. शुरुआती राउंड के मैच नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे, यहां 2 डबल हेडर भी होंगे. फिर दूसरे राउंड के मुकाबले  वडोदरा में खेले जाएंगे. इसी मैदान पर फाइनल भी होगा.

WPL 2026 का पूरा शेड्यूल देखिए...

9 जनवरी- मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

10 जनवरी- यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

10 जनवरी- मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

11 जनवरी- दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

12 जनवरी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई

13 जनवरी- मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

14 जनवरी- यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

15 जनवरी- मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई

16 जनवरी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

17 जनवरी- यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस, नवी मुंबई

17 जनवरी- दिल्ली कैपिटल्सबनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

19 जनवरी- गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु,वडोदरा

20 जनवरी- दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, वडोदरा

22 जनवरी- गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स, वडोदरा

24 जनवरी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

26 जनवरी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, वडोदरा

27 जनवरी- गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

29 जनवरी- यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा

30 जनवरी- गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, वडोदरा

1 फरवरी- दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स, वडोदरा

3 फरवरी- एलिमिनेटर, वडोदरा

5 फरवरी- फाइनल, वडोदरा

