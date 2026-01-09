WPL 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का.. यूपी से भिड़ने को तैयार गुजरात, कोच ने भरी हुंकार

महिला प्रीमियर लीग में वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने वाला है. शनिवार की दोपहर गुजरात और यूपी वॉरियर्स में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. गुजरात की टीम इस मुकाबले के लिए तैयार है. गुजरात जायंट्स (GG) के हेड कोच माइकल क्लिंगर ने मुकाबले के लिए हुंकार भर दी है. उन्होंने अपनी टीम की खासियत बताई. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि टीम 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) में अच्छा प्रदर्शन करेगी. गुजरात की टीम 2025 WPL में पहली बार प्लेऑफ में पहुंची थी.

टूर्नामेंट जीतने की तैयारी

हेड कोच ने मुकाबले से पहले कहा, 'WPL इतिहास में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना गुजरात के लिए एक शानदार उपलब्धि थी, लेकिन यह सीजन एक नई शुरुआत है. हर टीम बराबर के मैदान पर शुरुआत करती है, और अच्छी शुरुआत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रुप में आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है. हम यहाँ प्रतियोगिता जीतने के लिए हैं, लेकिन हम यहाँ इस यात्रा का आनंद लेने और खिलाड़ियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी हैं. अगले महीने में, हमारा लक्ष्य है कि हर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को उस समय से बेहतर क्रिकेटर के रूप में खत्म करे, जब वे आए थे.'

कैसी रही ट्रेनिंग?

उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह से ग्रुप ने पिछले चार या पांच दिनों में ट्रेनिंग की है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक सफल सीज़न होगा, परिणामों और व्यक्तिगत विकास दोनों के मामले में. क्लिंगर ने टीम की गहराई पर भी जोर दिया, खासकर ऑलराउंडरों के बीच, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि इससे जगहों के लिए दमदार कंपटीशन होगा. जब हमारी सर्वश्रेष्ठ इलेवन चुनने की बात आएगी तो हमें कुछ सेलेक्शन के लिए चैलेंज होगा और यह हमेशा एक अच्छी बात होती है. हमारे पास वास्तविक गहराई और बहुत सारे विकल्प हैं, खासकर शानदार ऑलराउंडर्स के चलते.

कौन होंगे चार विदेशी?

उन्होंने चयन पर कहा, 'जब हमने पिछले कुछ सीज़न में सबसे सफल टीमों को देखा, तो एक सामान्य कारक मजबूत ऑलराउंडरों की उपस्थिति थी. सोफी डिवाइन और किम गार्थ जैसे खिलाड़ियों को एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में लाने से हमें और मजबूती मिली है. छह विदेशी खिलाड़ियों के साथ, सीज़न शुरू करने के लिए चार खिलाड़ियों को चुनना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि वे शानदार क्रिकेटर हैं. बैटिंग के नज़रिए से, हमने कुछ रोमांचक युवा टैलेंट को टीम में शामिल किया है. अनुष्का शर्मा का घरेलू सीज़न बहुत अच्छा रहा, जबकि आयुषी सोनी के पास थोड़ा ज़्यादा अनुभव है और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है.'