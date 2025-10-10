Advertisement
5 रिटेंशन के 9.27 करोड़.. WPL मेगा ऑक्शन के नियम तैयार, BCCI ने जारी कर दी लिस्ट

WPL 2026: महिला वर्ल्ड कप 2025 के बीच बीसीसीआई ने नया ट्विस्ट लाकर दे दिया है. महिला प्रीमियर लीग 2026 अपनी शुरुआत के बाद से पहली मेगा नीलामी के लिए तैयार है. इसके लिए बीसीसीआई ने नियमों की लिस्ट जारी कर दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:36 AM IST
WPL 2026: महिला वर्ल्ड कप 2025 के बीच बीसीसीआई ने नया ट्विस्ट लाकर दे दिया है. महिला प्रीमियर लीग 2026 अपनी शुरुआत के बाद से पहली मेगा नीलामी के लिए तैयार है. इसके लिए बीसीसीआई ने नियमों की लिस्ट जारी कर दी है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंचाइजियों को औपचारिक रूप से बता दिया गया है कि वे 25-29 नवंबर के बीच होने वाले इस आयोजन से पहले अधिकतम पाँच खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं.

BCCI ने किया मेल

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रेंचाइजियों को एक आंतरिक मेल भेजा गया है जिसमें मेगा नीलामी नियमों की लिस्ट बनाई गई है. इस लिस्ट में रिटेंशन, राइट-टू-मैच (RTM), स्लैब-आधारित पर्स डिडक्शन और समय सीमा के बारे में बताया गया है. इससे अब प्रबंधन को टीम संयोजन पर काम करने अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने और फिर आगामी आयोजन के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी.

5 खिलाड़ी रिटेन करने का नियम

महिला प्रीमियर लीग के लिए हर फ्रेंचाइजी के पास 5 खिलाड़ी रिटेन करने का अधिकार होगा. विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या दो है जबकि प्रत्येक टीम दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है. डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पहली बार फ्रैंचाइजी आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती हैं. वे अंतिम बोली से मिलान करके अपनी 2025 की टीम से किसी खिलाड़ी को वापस खरीदने के लिए आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं.

5 प्लेयर्स को रिटेन करने पर नहीं मिलेगा RTM

आरटीएम की संख्या पूरी तरह से फ्रैंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों पर निर्भर करती है. अगर कोई फ्रैंचाइज़ी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो कोई आरटीएम उपलब्ध नहीं होगा. अगर चार खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है, तो एक आरटीएम मिलेगा. मेगा नीलामी के लिए नीलामी पर्स ₹15 करोड़ तय किया जाएगा. पहले रिटेंशन के लिए ₹3.5 करोड़, दूसरे रिटेंशन के लिए ₹2.5 करोड़, तीसरे रिटेंशन के लिए ₹1.75 करोड़, चौथे रिटेंशन के लिए ₹1 करोड़ और पाँचवें रिटेंशन के लिए ₹50 लाख की लिमिट है.

5 रिटेंशन पर कटेंगे कितने रुपये?

अगर कोई फ्रैंचाइजी अपने सभी पांच रिटेंशन का इस्तेमाल करना चुनती है तो उसके नीलामी पर्स से ₹9.27 करोड़ काट लिए जाएंगे. इसके बाद पर्स कटौतियों का क्रम इस प्रकार है, ₹8.75 करोड़ - 4 खिलाड़ी, ₹7.75 करोड़ - 3 खिलाड़ी, ₹6 करोड़ - 2 खिलाड़ी, और यदि आप केवल एक खिलाड़ी को रिटेन करते हैं. ₹3.5 करोड़ की कटौती की जाएगी.

मेगा नीलामी से पहले महत्वपूर्ण समय

5 नवंबर: रिटेंशन सूची जमा करने की अंतिम तिथि
7 नवंबर: नीलामी लक्ष्य सूची जमा करने की अंतिम तिथि
18 नवंबर: खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि
20 नवंबर: खिलाड़ियों की अंतिम नीलामी सूची जारी की जाएगी
25-29 नवंबर: मेगा-नीलामी के लिए संभावित समय

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...

WPL 2026

