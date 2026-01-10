Advertisement
trendingNow13069360
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: पहले ही मैच में हुआ बड़ा करिश्मा, मुंबई इंडियंस की गेंदबाज ने 42 विकेट लेकर रच डाला इतिहास

WPL 2026: पहले ही मैच में हुआ बड़ा करिश्मा, मुंबई इंडियंस की गेंदबाज ने 42 विकेट लेकर रच डाला इतिहास

Amelia Kerr Creates History: मुंबई इंडियंस ने नीलामी में जिस खिलाड़ी को 3 करोड़ में खरीदा था, उसने चौथे सीजन के पहले ही मुकाबले में इतिहास रच दिया है. वो WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन गई है. आइए जानते हैं आखिर कौन है ये खिलाड़ी...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amelia Kerr
Amelia Kerr

Amelia Kerr Creates History: विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन WPL 2026 का धमाकेदार आगाज हुआ है. DY पाटील स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से मात दी. बेंगलुरु ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन का टारगेट चेज कर दिया. आखिरी 4 बॉल पर आरसीबी को 18 रनों की दरकार थी. नादिन डी क्लर्क ने ये कमाल कर दिया. उन्होंने लगातार 4 बाउंड्री लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई. उनके बल्ले से 2 चौके और 2 छक्के निकले.

नादिन डी क्लर्क ने आरसीबी के लिए नंबर 6 पर आकर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 63 रन किए और जीत की हीरो बनीं. इस मुकाबले में भले ही मुंबई इंडियंस हार गई हो, लेकिन उसकी एक गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है. उसने 4 ओवर में 13 रन दिए और 2 विकेट निकाले. इस दमदार स्पेल के दम पर वो महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे सफल बॉलर बन चुकी है.

4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 2 विकेट भी निकाले

मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग की थी और 20 ओवर में 154 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत खराब रही. टीम का टॉप ऑर्डर बिखर गया. हालत ये थी कि टीम ने 65 रनों पर आधे विकेट खो दिए थे. लेकिन इसके बाद नादिन डी क्लर्क ने 63 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी को जीत दिला दी. इस मैच में एमआई के लिए न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 2 विकेट भी निकाले.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋचा घोष का विकेट लेते ही रचा इतिहास

अमेलिया केर ने आरसीबी की विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष को आउट करते हुए इस लीग में 42 विकेट पूरे किए और इतिहास रच दिया. कल से पहले तक हेली मैथ्यूज और केर दोनों संयुक्त रूप से इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं, लेकिन अब केर उन्हें पछाड़कर नंबर 1 बन चुकी हैं. WPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 बॉलर्स में सभी विदेशी खिलाड़ी हैं.

WPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

अमेलिया केर-42 विकेट

हेली मैथ्यूज- 41 विकेट

सोफी एक्लेस्टोन-36 विकेट

जेस जोनासन- 33 विकेट

नताली साइवर-ब्रंट- 33 विकेट

ये भी पढ़ें: T20 World Cup: इस बार भी नहीं टूटेगा विराट कोहली का ये प्रचंड रिकॉर्ड, पिछले 10 साल से है अमर

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा