Advertisement
trendingNow13069631
Hindi Newsक्रिकेटWPL में रनों का अंबार लगाने वालीं 5 खिलाड़ी, मेग लैनिंग ने बना दिए 80 रन तो रचा जाएगा इतिहास, देखें पूरी लिस्ट

WPL में रनों का अंबार लगाने वालीं 5 खिलाड़ी, मेग लैनिंग ने बना दिए 80 रन तो रचा जाएगा इतिहास, देखें पूरी लिस्ट

WPL 2026 Most runs in Women's Premier League: विमेंस प्रीमियर लीग के पहले तीनों सीजन में बल्ले और कप्तानी से कमाल करने वालीं मेग लैनिंग के पास इतिहास रचने का मौका है. 10 जनवरी को वो चौथे सीजन में पहली बार मैदान पर उतरेंगी. अगर उनका बल्ला चल गया तो वो एक खास मामले में नंबर 1 बन सकती हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL 2026 Most runs
WPL 2026 Most runs

WPL 2026 Most runs in Women's Premier League: 9 जनवरी से महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आगाज हो चुका है. ओपनिंग मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच हुआ, जिसमें आरसीबी ने 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. अब 10 जनवरी यानी आज दो मुकाबले हैं. दिन का पहला मैच यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली एक स्टार खिलाड़ी इतिहास रच सकती है. ये कोई और नहीं बल्कि पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वालीं दिग्गज मेग लैनिंग हैं, जो इस बार यूपी वॉरियर्स की कप्तानी कर रही हैं. लैनिंग के पास इस लीग के इतिहास में एक बड़ा कारनामा करने का मौका है. अगर उन्होंने 80 रन बना लिए तो इतिहास रचा जाना तय है.

दाएं हाथ की दिग्गज ओपनर मेग लैनिंग के पास WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने का शानदार मौका है. वो इस वक्त सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 3 पर काबिज हैं. उन्होंने 27 मैचों में 952 रन किए हैं. अब उन्हें नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए 80 रनों की दरकार है. ऐसा करते ही वो नैट सीवर-ब्रंट का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगी, जो 1031 रनों के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं. अगर मान लीजिए पहले मैच में वो बड़ी पारी नहीं खेल पाईं, तो उनके पास 21 रन बनाते ही एलिस पेरी को पीछे छोड़ने का मौका है, जो अभी दूसरे नंबर पर काबिज हैं.

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन

  1. नैट सीवर-ब्रंट- 30 मैचों में 1031 रन
  2. एलिस पेरी- 25 मैचों में 972 रन
  3. मेग लैनिंग- 27 मैचों में 952 रन
  4. हरमनप्रीत कौर- 28 मैचों में 871 रन
  5. शेफाली वर्मा- 27 मैचों में 865 रन

दिल्ली को तीन बार फाइनल में ले गई हैं मेग लैनिंग

ये वही मेग लैनिंग हैं, जो पिछले तीनों सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलीं. उन्होंने अपनी कप्तानी में दिल्ली को तीनों बार फाइनल में पहुंचाया, लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाईं. पिछले सीजन उन्हें दिल्ली ने रिलीज कर दिया था, जिसके बाद ये स्टार क्रिकेटर नीलामी में उतरीं और यूपी वॉरियर्स (UP Warriorz) ने 1.90 करोड़ रुपये में खरीदकर अपने साथ जोड़ा. इसके बाद उन्हें टीम का कप्तान भी बना दिया गया. अब देखना होगा कि वो यूपी की टीम को किस तरह से आगे ले जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 10 मैचों में 611 रन… NZ की धज्जियां उड़ाएगा Team India का ये खूंखार बल्लेबाज? कीवियों के खिलाफ हमेशा गरजता है इसका बल्ला

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

WPL

Trending news

'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण