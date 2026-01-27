Advertisement
WPL 2026: मुंबई इंडियंस की जीत से फंसा पेंच, प्लेऑफ की रेस में अब ये 3 टीमें आगे, समझें पूरा समीकरण

WPL 2026: मुंबई इंडियंस की जीत से फंसा पेंच, प्लेऑफ की रेस में अब ये 3 टीमें आगे, समझें पूरा समीकरण

WPL 2026 के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जीत के बाद डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खाते में 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार के साथ 6 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं. लगातार दो हार के बावजूद RCB 10 अंकों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं. दिल्ली कैपिटल्स के भी 6 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट में मुंबई आगे है और इसी वजह से दिल्ली तीसरे स्थान पर हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:16 AM IST
WPL 2026 playoffs scenario for all teams. PC: @BCCI
WPL 2026 playoffs scenario for all teams. PC: @BCCI

WPL 2026 Playoffs Scenario: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां से हर मुकाबला प्लेऑफ की लिहाज से काफी अहम है. सोमवार, 26 जनवरी को हुए 16वें मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर पॉइंट्स टेबल को और रोमांचक बना दिया है. स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम लगातार दो हार के बावजूद शिखर पर मौजूद है. RCB ने 5 मैच जीतकर पहले ही प्लेऑफ में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. अब बाकी बचे दो स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जबरदस्त जंग है.

WPL 2026: 3 टीमों के अंक बराबर

WPL 2026 के पॉइंट्स टेबल पर 3 टीमों के अंक बराबर हैं. मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स 6 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस में साथ भाग रहे हैं, लेकिन नेट रनरेट में मुंबई इंडियंस दोनों टीमों से आगे है और इसी वजह से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम दूसरे स्थान पर हैं. हालांकि, ये भी ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली और गुजरात ने मुंबई के मुकाबले एक मैच कम खेले हैं. 

मुंबई इंडियंस कैसे करेगी क्वालिफाई?

7 मैचों में छह अंकों के साथ मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने सोमवार को आरसीबी पर जीत हासिल करके प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत कर लिया है और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. हालांकि, आखिरी मैच जीतने के बाद भी प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की नहीं है, क्योंकि उन्हें अन्य मैचों के नतीजे भी अपने पक्ष में चाहिए होंगे. मुंबई इंडियंस को आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी और साथ ही ये दुआ करनी होगी कि दिल्ली और गुजरात में से कोई एक टीम उनके अंक से पीछे रहें.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या है समीकरण?

जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले चार मैचों में से तीन हारने के बाद, एमआई और आरसीबी के खिलाफ लगातार दो जीत के साथ प्लेऑफ की दौड़ में जोरदार वापसी की है. वे फिलहाल छह मैचों में छह अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर हैं. उनका भविष्य अब उनके अपने हाथों में है क्योंकि अगले दो मैचों में दो जीत से प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की हो जाएगी.

गुजरात जायंट्स कैसे करेगी क्वालिफाई?

सीजन की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ करने के बावजूद, एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जायंट्स अगले चार मैचों में सिर्फ एक ही जीत हासिल कर पाई है. हालांकि, वे अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बने हुए हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने अगले दो मैच जीतने हैं. एक और जीत उन्हें अगले चरण में पहुंचा सकती है, बशर्ते यूपीडब्ल्यू और एमआई अपने बचे हुए मैचों में से कम से कम एक और मैच हार जाएं.

यूपी वॉरियर्स का सफर नहीं आसान

मेग लैनिंग की अगुवाई वाली यूपी वॉरियर्स इस सीजन में सिर्फ दो जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे संघर्ष कर रही है. हालांकि, उनके पास अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका है, बशर्ते आरसीबी अपने बचे हुए मैच जीत ले और जीजी या डीसी में से कोई एक टीम आरसीबी को छोड़कर बाकी सभी टीमों के खिलाफ अपने बचे हुए मैच जीत ले.

ये भी पढ़ें: 16 चौके-छक्के, 90 रन... WPL 2026 में 'लेडी धोनी' ने मचाया कोहराम, मुंबई की जीत से ज्यादा RCB की इस खिलाड़ी के चर्चे

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026 Points Table

