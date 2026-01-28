Advertisement
WPL 2026: 2 स्थान के लिए 3 टीमों में भयंकर जंग... प्लेऑफ की रेस से दूर चली गई ये टीम, समझें पूरा समीकरण

WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को हराकर गुजरात जायंट्स ने पॉइंट्स टेबल पर जबरदस्त छलांग लगाई है. गार्डनर की टीम ने अभी तक 7 मैच खेले हैं. 4 में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. 8 अंक के साथ वो दूसरे स्थान पर हैं. गुजरात जायंट्स का लीग स्टेज में आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 30 जनवरी को मुंबई इंडियंस से होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:39 AM IST
WPL 2026 Playoffs Scenario: महिला प्रीमियर लीग 2026 अब उस स्टेज पर है, जहां से हर मैच के नतीजे प्लेऑफ की लिहाज से काफी अहम है. WPL 2026 के 17वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन से हरा दिया. आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में एशले गार्डनर की टीम ने बाजी मार ली और अब प्लेऑफ में उनका टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका है. वहीं, इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी एक बार फिर पटरी से उतर चुकी है. 

दिल्ली कैपिटल्स इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक WPL के हर सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया है. खिताब जीतने का सपना अभी भी अधूरा है, लेकिन फिलहाल जेमिमा रोड्रिग्स की टीम प्लेऑफ की रेस में पिछड़ गई है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले ही लगातार 5 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है.

गुजरात जायंट्स ने लगाई छलांग

मंगलवार को हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर गुजरात जायंट्स ने पॉइंट्स टेबल पर जबरदस्त छलांग लगाई है. गार्डनर की टीम ने अभी तक 7 मैच खेले हैं. 4 में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. 8 अंक के साथ वो दूसरे स्थान पर हैं. गुजरात जायंट्स का लीग स्टेज में आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 30 जनवरी को मुंबई इंडियंस से होगा. उन्होंने एक पैर तो प्लेऑफ में रख दिया है, लेकिन अंतिम मैच में जीत के साथ इसे कन्फर्म करना चाहेगी. अगर मुंबई के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर उन्हें ये दुआ करनी होगी कि यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार मिले.

मुंबई-दिल्ली के लिए क्या है समीकरण?

डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और तीन बार की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स कि स्थिति फिलहाल एक समान है. दोनों के 7-7 मैचों में 6 अंक हैं और नेट रनरेट के हिसाब से मुंबई इंडियंस तीसरे और दिल्ली कैपिटल्स चौथे स्थान पर हैं. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आखिरी मैच में गुजरात जायंट्स को हराना होगा. दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यही समीकरण है. उन्हें भी लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को मात देनी होगी. 

अगर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स अपने आखिरी मैच में जीत हासिल करती है तो इस स्थिति में दोनों प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी और गुजरात जायंट्स का सफर समाप्त हो जाएगा. वहीं RCB का अगला मुकाबला 29 जनवरी को यूपी वॉरियर्स से होगा. स्मृति मंधाना की टीम ग्रुप स्टेज में अपना सफर शिखर पर रहते हुए खत्म करना चाहेगी. लगातार 5 जीत के बाद उन्हें पिछले दो मैचों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

