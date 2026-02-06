WPL 2026: सिर्फ ट्रॉफी नहीं...मंधाना ने रिकॉर्डबुक में भी मारी बाजी...Final में बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, 6 कीर्तिमान के साथ रचा इतिहास

Smriti Mandhana milestones: स्मृति मंधाना एक बार फिर चर्चा में हैं. इस स्टाइलिश खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बार फिर चैंपियन बना दिया है. विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट से बाजी मारी. फाइनल में उसने 204 रनों का ऐतिहासिक रन चेज कर दिया. ये WPL इतिहास के किसी भी फाइनल का सबसे सफल रन चेज भी था. जिसके दम पर आरसीबी ने इस लीग में दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की.

इस सीजन आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि रिकॉर्ड की भी बारिश की. फाइनल में उन्होंने 87 रन ठोके और ट्रॉफी के साथ 6 दमदार रिकॉर्ड अपने नाम करके रिकॉर्डबुक में खलबली मचा दी.

दरअसल, फाइनल में दिल्ली ने 203 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया. टीम को जिताने में कप्तान मंधाना सबसे आगे रहीं. उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे. मंधाना की ये पारी 212.20 के स्ट्राइक रेट से आई. उनके अलावा जॉर्जिया वोल ने 54 बॉल पर 14 चौकों की मदद से 79 रन बनाए. इन दोनों के बीच 92 बॉल पर 165 रनों की साझेदारी हुई. ये तो हुई फाइनल की बात. अब जानते हैं मंधाना के 6 दमदार रिकॉर्ड, जो उन्होंने इस सीजन अपने नाम किए.

Add Zee News as a Preferred Source

WPL 2026 में मंधाना ने बनाए 6 रिकॉर्ड

1. मंधाना ने फाइनल में 87 रन बनाए. इस पारी के दम पर उन्होंने WPL में 1000 रन पूरे कर लिए हैं. 35 मैचों में उन्होंने 31 की औसत और 136.87 के स्ट्राइक रेट से कुल 1023 रन कर लिए हैं.

2. स्मृति मंधाना WPL के इतिहास में 1,000 रन पूरे करने वाली 5वीं बल्लेबाज बनी हैं. वो इस लिस्ट में शामिल तीसरी भारतीय बैटर हैं. उनसे पहले शेफाली वर्मा (1,124) और हरमनप्रीत कौर (1,193) ये आंकड़ा छू चुकी हैं.

3. स्टाइलिश मंधाना WPL के इतिहास में आरसीबी के लिए 1000 रन बनाने वाली पहली बैटर हैं. उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में एलिस पेरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पिछले 3 सीजन में कुल 972 रन बनाए थे.

4. मंधाना ने फाइनल में आरसीबी के लिए जॉर्जिया वोल के साथ मिलकर टूर्नामेंट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी बनाया. 204 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी का पहला विकेट 9 रनों पर गिरा था. इसके बाद कप्तान मंधाना ने मोर्चा संभाला. उन्होंने वोल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 बॉल पर 165 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की. जॉर्जिया वोल ने 79 जबकि मंधाना ने 87 रन बनाए.

5. स्मृति मंधाना WPL के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाली चौथी खिलाड़ी बनी हैं. अब तक चार सीजन हुए हैं और चारों फाइनल में अलग-अलग खिलाड़ी जीत की हीरो रही हैं. पहले सीजन यानी 2023 में यह अवॉर्ड मुंबई इंडियंस की ओपनर नैट सीवर-ब्रंट ने जीता था. फिर 2024 में सोफी डिवाइन ने इस पर कब्जा किया. 2025 में हरमनप्रीत कौर ने यह कमाल किया और अब 2026 में मंधाना ने फाइनल में 87 रन बनाकर इसे अपने नाम किया.

6. स्मृति मंधाना WPL के एक सीजन में 377 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बैटर बनी हैं. उन्होंने एलिस पेरी (372) और मेग लैनिंग (345) को पछाड़ा. इस लिस्ट में नंबर एक पर नैट सीवर-ब्रंट हैं, जिन्होंने 2025 के सीजन में कुल 523 रन बनाकर मुंबई को खिताब दिलाया था.

ये भी पढ़ें: WPL 2026: ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर किसने किया कब्जा? पूरे सीजन छाई रहीं ये 2 मैच विनर