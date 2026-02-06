WPL 2026: ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर किसने किया कब्जा? पूरे सीजन छाई रहीं ये 2 मैच विनर

WPL 2026 Orange Cap And Purple Cap winners: विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का शोर थम चुका है. इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम चैंपियन बनी है, जिसने 2024 के बाद दूसरी दफा खिताब जीता. फाइनल में उसकी भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से हुई, जिसने बोर्ड पर 203 रन लगाए थे, लेकिन आरसीबी ने कमाल का खेल दिखाते हुए 4 विकेट खोकर 19.4 ओवर में यह टारगेट चेज कर दिया. वड़ोदरा में खेले गए इस फाइनल का आखिरी ओवर रोमांचक रहा.

आरसीबी को जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी. पहली 2 बॉल पर 1-1 रन बना और फिर तीसरी-चौथी बॉल पर राधा यादव ने लगातार 2 चौके लगाकर आरसीबी को चैंपियन बनाया. इस पूरे सीजन बढ़िया प्रदर्शन करने वाली 2 मैच विनर्स में से एक को ऑरेंज कैप जबकि दूसरी को पर्पल कैप दिया गया है.

किसके जीते ऑरेंज कैप?

WPL के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर को ऑरेंज कैप का अवॉर्ड दिया जाता है. इस बार इसे चैंपियन बनी आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने नाम किया है. पूरे सीजन उनका जलवा रहा. मंधाना ने एक से बढ़कर एक पारियां खेलीं. उनकी सबसे बड़ी पारी बड़े मैच यानी फाइनल में आई. मंधाना ने 41 बॉल पर 12 चौके और 3 छक्के लगाकर 87 रन बनाए और दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया.

मंधाना ने कितने रन बनाए?

पूरे सीजन मंधाना के नाम 9 मैचों में खेलते हुए 53.85 के बेहतरीन औसत के साथ 377 रन रहे. उनके बल्ले से 3 फिफ्टी निकलीं. इसलिए उन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है. अवॉर्ड के साथ उन्हें 5 लाख रुपए प्राइज मनी के तौर पर भी मिले हैं.

पर्पल कैप पर सोफी डिवाइन का कब्जा

एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर को पर्पल कैप मिलता है. इस बार ये अवॉर्ड अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी सोफी डिवाइन को दिया गया है, जिन्होंने पूरे सीजन कमाल की बॉलिंग की. वो गुजरात जायंट्स टीम के लिए खेलीं. उन्होंने 9 मैचों में 16 के औसत से 17 विकेट चटकाए. इकॉनमी रेट 8.28 का रहा. हालांकि इतने ही विकेट दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा ने लिए, लेकिन उनका औसत और इकॉनमी रेट डिवाइन से बेहतर नहीं था, इसलिए पर्पल कैप की हकदार डिवाइन बनीं. उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं.

