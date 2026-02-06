Advertisement
trendingNow13099556
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर किसने किया कब्जा? पूरे सीजन छाई रहीं ये 2 मैच विनर

WPL 2026: ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर किसने किया कब्जा? पूरे सीजन छाई रहीं ये 2 मैच विनर

WPL 2026 Orange Cap And Purple Cap winners: विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में आरसीबी चैंपियन बनी है. उसने लगातार चौथा फाइनल खेलने वाली दिल्ली का एक बार फिर दिल तोड़ दिया. आरसीबी को चैंपियन बनाने में कप्तान मंधाना का अहम रोल रहा. आइए जानते हैं इस बार पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसके नाम रहे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL 2026 RCB Orange Cap And Purple Cap winners
WPL 2026 RCB Orange Cap And Purple Cap winners

WPL 2026 Orange Cap And Purple Cap winners: विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का शोर थम चुका है. इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम चैंपियन बनी है, जिसने 2024 के बाद दूसरी दफा खिताब जीता. फाइनल में उसकी भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से हुई, जिसने बोर्ड पर 203 रन लगाए थे, लेकिन आरसीबी ने कमाल का खेल दिखाते हुए 4 विकेट खोकर 19.4 ओवर में यह टारगेट चेज कर दिया. वड़ोदरा में खेले गए इस फाइनल का आखिरी ओवर रोमांचक रहा.

आरसीबी को जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी. पहली 2 बॉल पर 1-1 रन बना और फिर तीसरी-चौथी बॉल पर राधा यादव ने लगातार 2 चौके लगाकर आरसीबी को चैंपियन बनाया. इस पूरे सीजन बढ़िया प्रदर्शन करने वाली 2 मैच विनर्स में से एक को ऑरेंज कैप जबकि दूसरी को पर्पल कैप दिया गया है.

किसके जीते ऑरेंज कैप?

WPL के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर को ऑरेंज कैप का अवॉर्ड दिया जाता है. इस बार इसे चैंपियन बनी आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने नाम किया है. पूरे सीजन उनका जलवा रहा. मंधाना ने एक से बढ़कर एक पारियां खेलीं. उनकी सबसे बड़ी पारी बड़े मैच यानी फाइनल में आई. मंधाना ने 41 बॉल पर 12 चौके और 3 छक्के लगाकर 87 रन बनाए और दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मंधाना ने कितने रन बनाए?

पूरे सीजन मंधाना के नाम 9 मैचों में खेलते हुए 53.85 के बेहतरीन औसत के साथ 377 रन रहे. उनके बल्ले से 3 फिफ्टी निकलीं. इसलिए उन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है. अवॉर्ड के साथ उन्हें 5 लाख रुपए प्राइज मनी के तौर पर भी मिले हैं.

पर्पल कैप पर सोफी डिवाइन का कब्जा

एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर को पर्पल कैप मिलता है. इस बार ये अवॉर्ड अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी सोफी डिवाइन को दिया गया है, जिन्होंने पूरे सीजन कमाल की बॉलिंग की. वो गुजरात जायंट्स टीम के लिए खेलीं. उन्होंने 9 मैचों में 16 के औसत से 17 विकेट चटकाए. इकॉनमी रेट 8.28 का रहा. हालांकि इतने ही विकेट दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा ने लिए, लेकिन उनका औसत और इकॉनमी रेट डिवाइन से बेहतर नहीं था, इसलिए पर्पल कैप की हकदार डिवाइन बनीं. उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें:   भारतीय क्रिकेट में पहली बार... RCB ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, मुंबई इंडियंस भी फेल

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला