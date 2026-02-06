Opinion: जिस दर्द ने मंधाना को अंदर से तोड़ा, उसी ने बनाया RCB को दोबारा चैंपियन... Smriti Mandhana 2.0 के पीछे छिपी है एक अनकही दास्तां

Smriti Mandhana 2.0 untold story: टूटकर बिखर जाना और फिर मजबूती से खड़ा होकर इतिहास रच देना. अगर ये चीज किसी से सीखना है तो मंधाना से सीखिए, जिन्होंने WPL 2026 में अपनी कप्तानी में आरसीबी को दोबारा चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया. इस बार वो एक अलग ही अंदाज में दिखीं. पिछले कुछ महीने उनके लिए आसान नहीं थे, क्योंकि पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद उनकी पर्सनल जिंदगी बिखर सी गई थी, लेकिन ये खिलाड़ी फिर उठ खड़ी हुई और WPL में पूरे स्वैग के साथ खेलते हुए ये साबित कर दिया कि उनकी असली मोहब्बत क्रिकेट ही है.

इसमें कोई शक नहीं है कि एक मजबूत इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसकी जिंदगी बिखर रही हो, दिल टूटा हो और हर तरफ से निराशा छाई हो. ऐसी स्थिति में या तो इंसान हार मान लेता है या इतिहास रचकर स्मृति मंधाना बन जाता है. 5 फरवरी की रात वड़ोदरा में खेला गया WPL 2026 का फाइनल सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह मंधाना की उस 'अग्निपरीक्षा' का परिणाम था, जिसमें तपकर वो कुंदन की तरह निखरी हैं.

दरअसल, पिछले कुछ समय से स्मृति मंधाना अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहीं. पलाश मुच्छल के साथ 6 साल का रिश्ता टूटना उनके लिए बड़ा झटका था. ये वही दौर था जिसने मंधाना को अंदर तक झकझोर कर रख दिया. ऐसी स्थिति में मैदान के बाहर का मानसिक तनाव अक्सर खिलाड़ी के खेल पर हावी हो जाता है, लेकिन मंधाना ने साबित कर दिया कि वो एक योद्धा हैं और उनका पहला प्यार हमेशा से क्रिकेट ही था.

Add Zee News as a Preferred Source

मंधाना बिखरने की जगह मजबूत बनीं

पर्सनल जिंदगी में मिले झटके के बाद मंधाना ने खुद को ट्रेनिंग और फिटनेस में झोंक दिया. उन्होंने अपनी एनर्जी को निगेटिविटी में बहने देने के बजाय मैदान पर परफॉर्मेंस में बदल दिया. मैदान के बाहर जो दर्द था, मैदान के अंदर वह जुनून और फाइट में बदल चुका था. नतीजा ये हुआ कि मंधाना और घातक बनकर मैदान पर लौटीं. उनके खेल में ज्यादा मैच्योरिटी और आक्रामकता देखने को मिली. मंधाना में लीडरशिप क्वालिटी और ज्यादा निखरकर सामने आई. मंधाना का एक मजबूत लीडर वाला स्वैग और कॉन्फिडेंस चीख-चीख कर कह रहा था कि यह मंधाना 2.0 है.

मंधाना ने जो कहा वो कर दिखाया

मंधाना ने पलाश से रिश्ता टूटने के बाद कहा भी था कि उनका पहला प्यार क्रिकेट है और एक बार फिर मंधाना ने साबित कर दिया कि क्रिकेट के लिए वो कितनी जुनूनी हैं. WPL 2026 में RCB को चैंपियन बनाने के दौरान वो एक परिपक्व कप्तान दिखीं. टीम को लीड करने का अलग अंदाज था, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस दिखा और फाइनल में 87 रनों की पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों की प्लेयर हैं.

बड़े मंच पर चमकीं मंधाना

WPL 2026 की खिताबी जंग वड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में लड़ी गई. इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए जब दिल्ली कैपिटल्स ने 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, तो लगा कि आरसीबी के हाथ से मौका निकल जाएगा, लेकिन कप्तान मंधाना के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने 87 रनों की आतिशी पारी खेलकर न केवल दिल्ली के गेंदबाजों को पस्त किया, मंधाना ने कप्तानी पारी खेलते हुए जॉर्जिया वोल (79 रन) के साथ 165 रनों की साझेदारी की और आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बना दिया.

मंधाना के लिए कैसे खास रहा फाइनल?

WPL 2026 के फाइनल में मिली जीत आसान नहीं थी, क्योंकि दिल्ली ने WPL के इतिहास का सबसे बड़ा 203 रनों का फाइनल टोटल बनाया था. ऐसे बड़े मुकाबले में जहां दबाव अपने चरम पर होता है, वहीं मंधाना पूरी तरह शांत, आत्मविश्वास से भरी और आक्रामक नजर आईं. उन्होंने 41 गेंदों में 87 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 212 से ज्यादा का रहा, जो बताता है कि वो किस लेवल की मानसिक मजबूती के साथ मैदान पर उतरी थीं.

मजबूत कप्तान बन चुकी हैं मंधाना

पूरी दुनिया में महिला क्रिकेट में जिन मजबूत कप्तानों का जिक्र होता है, उनमें ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली मैग लैनिंग और भारत के लिए वर्ल्ड कप जिता चुकीं हरमनप्रीत कौर, मिताली राज जैसी दिग्गजों के नाम हैं, लेकिन मंधाना ने जिस तरह से WPL 2026 के सीजन में खेला, वो इस बार सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थीं, बल्कि एक लीडर, एक इंस्पिरेशन और एक योद्धा बनकर सामने आईं. उनकी कप्तानी में RCB ने दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. 4 सीजन में से 2 खिताब जीतकर मंधाना अब एक दमदार कप्तान और लीडर के तौर पर अपनी जगह बना चुकी हैं.

मंधाना ने छू लिया 1000 रनों का आंकड़ा

WPL का सीजन मंधाना के लिए बेहद खास रहा. उन्होंने इस सीजन रिकॉर्ड की बारिश भी की. मंधाना ने WPL में 1000 रन पूरे किए और RCB के लिए 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं. वो WPL के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पांचवीं बल्लेबाज भी बनीं. इसके अलावा उन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतकर यह साबित किया कि बड़े मैचों की खिलाड़ी वही होती है, जो दबाव में भी अपना बेस्ट देती है. इस पूरे सीजन वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर हैं. मंधाना ने 377 रन किए और ऑरेंज कैप अपने नाम किया.

मंधाना ने क्या सिखाया?

पलाश मुच्छल से रिश्ता टूटने के बाद स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी बिखर सी गई थी. लेकिन यहीं से मंधाना की असली ताकत सामने आई. उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया. उन्होंने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रच दिया. मंधाना 2.0 ने हमें सिखा दिया कि जिंदगी चाहे जितनी बार तोड़े, अगर आपके अंदर जुनून, आत्मविश्वास और अपने सपनों पर भरोसा है, तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं. मंधाना आज सिर्फ एक ट्रॉफी विनर नहीं हैं, वो हर उस इंसान के लिए उम्मीद की मिसाल हैं, जो टूटकर भी फिर से इतिहास रचने का हौसला रखता है.

ये भी पढ़ें: WPL 2026: सिर्फ ट्रॉफी नहीं...मंधाना ने रिकॉर्डबुक में भी मारी बाजी...Final में बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, 6 कीर्तिमान के साथ रचा इतिहास