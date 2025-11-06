WPL 2026 Retention List: सभी 5 टीमों ने जारी की रिटेंशन लिस्ट, UP Warriorz ने मैच विनर को छोड़कर सबको चौंकाया

WPL 2026 Retention Players List: विमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी WPL 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दी है. मेगा ऑक्शन से पहले ऑक्शन से पहले पांचों फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटेन लिस्ट जारी कर दी है. इस बार नियम के अनुसार हर टीम केवल 5 खिलाड़ियों को ही अपने साथ रख सकती हैं. बाकी सभी खिलाड़ियों को ऑक्शन का इंतजार करना होगा. इसके साथ ही इस सीजन से ‘राइट टू मैच’ (RTM) कार्ड भी लागू रहेगा, जिससे फ्रेंचाइजी अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस खरीद सकेगी.

ESPNcricinfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ने अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 4, गुजरात जायंट्स ने 2, और यूपी वॉरियर्ज ने सिर्फ 1 खिलाड़ी को रिटेन किया है. यूपी वॉरियर्स की ओर से मैच विनर दीप्ति शर्मा को रिटेन नहीं किया गया. ये फैसला फैंस को हैरान कर रहा है. ये वही दीप्ति हैं, जो गेंद और बल्ले से मैच जिताती हैं. हाल में उन्हें वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. उन्होंने सबसे ज्यादा 22 विकेट निकाले और 3 फिफ्टी के साथ 215 रन भी बनाए थे.

कई इंटरनेशनल स्टार्स भी रिलीज

WPL 2026 में कई विदेशी दिग्गज भी टीम बदलती नजर आ सकती हैं. जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर, इन दोनों को भी उनकी फ्रेंचाइजियों ने रिटेन नहीं किया है. इसका मतलब ये है कि नीलामी रोमांचक होने वाली है.

रिटेन की गई खिलाड़ियों की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स- एनाबेल सदरलैंड, मारिजान काप, जेमिमा रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा, निकी प्रसाद. मुंबई इंडियंस- हरमनप्रीत कौर, नैट सिवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी कामिलिनी और हेली मैथ्यूज. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- स्मृति मंधाना, एलिसे पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल. गुजरात जायंट्स- एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी. यूपी वॉरियर्स- श्वेता सेहरावत.

कब होगा WPL 206 के लिए मेगा ऑक्शन?

इसी साल नवंबर के महीने में मेगा ऑक्शन होना है. दिल्ली में होने वाली इस नीलामी के लिए हर टीम को 15 करोड़ रुपए का पर्स दिया गया है. जिन फ्रैंचाइजी ने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उसके 15 करोड़ के पर्स से 9.25 करोड़ रुपए काटे जाएंगे, जबकि जिन टीमों ने 4 प्लेयर रिटेन किए हैं, उनके पर्स से 8.75 करोड़ रुपए कटेंगे. तीन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली टीम के पर्स से 7.75 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे. वहीं दो प्लेयर को रिटेन करने वाली टीमों के खाते से 6-6 करोड़ करेंगे. एक खिलाड़ी को रिटेन करने वाली टीम के पर्स से 3.5 करोड़ रुपए कम होंगे.

रिटेन होने वाली खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलेगा?

नियम के अनुसार, रिटेन की गई खिलाड़ियों में पहली खिलाड़ी को 3.5 करोड़ रुपए देना जरूरी है. दूसरे नंबर की खिलाड़ी को 2.5 करोड़, तीसरी खिलाड़ी को 1.75 करोड़ रुपए, चौथी प्लेयर को 1 करोड़ रुपए और 5वीं खिलाड़ी को 50 लाख रुपए मिलेंगे.