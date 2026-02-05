WPL 2026, RCB vs DC Final: आरसीबी रचेगी इतिहास, या दिल्ली बनेगी चैंपियन?...खिताबी जंग से पहले जान लीजिए Head to Head रिकॉर्ड

WPL 2026, RCB vs DC Final: क्रिकेट फैंस के लिए 5 फरवरी यानी आज का दिन बेहद खास है. आज विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का खिताबी मुकाबला खेला जाना है. यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वडोदरा में होगा. दोनों ही टीमों ने इस सीजन कमाल का प्रदर्शन किया है. दिल्ली जहां लगातार 4 बार फाइनल में जगह बनाने में सफल रही, तो वहीं आरसीबी दूसरी खिताबी जंग के लिए तैयार है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली अपना पहला खिताब जीतेगी या डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अपनी ट्रॉफी को बचा पाएगी. इस फाइनल से पहले हम आपके लिए दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में डिटेल से बता रहे हैं.

दूसरी बार फाइनल में एंट्री करने वाली आरसीबी को अगर फिर से खिताब डिफेंड करना है, तो उसे WPL का एक खास ट्रेंड बदलना होगा. ट्रेंड ये है कि WPL के इतिहास में कोई भी ऐसी टीम चैंपियन नहीं बनी, जिसने लीग स्टेज से सीधा फाइनल में एंट्री ली हो, मतलब उसने एलिमिनेटर नहीं खेला हो. इस बार आरसीबी बिना एलिमिनेटर खेले फाइनल में पहुंची है. अब उसे लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए WPL के इसी ट्रेंड को बदलना होगा.

वडोदरा में किस टीम के आंकड़े बेहतर?

दिल्ली और आरसीबी के बीच वडोदरा के जिस कोटाम्बी स्टेडियम पर यह फाइनल होने जा रहा है, वहां दोनों टीमों का प्रदर्शन ठीक रहा है. इस मैदान पर स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली RCB ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली की टीम ने 8 में से 6 मैच अपने नाम किए. अगर हम WPL 2026 की बात करें, तो आरसीबी ने यहां 4 मैच खेले और 2 जीते, जबकि दिल्ली ने 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए. ये आंकड़े दिल्ली के पक्ष में जाते हैं.

DC vs RCB का हेड टू हेड रिकॉर्ड

कभी भी कोई भी जंग होती है, तो दोनों टीमों के बीच पहले हुए मैचों के आंकड़े अहम हो जाते हैं, जो बताते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहा है. WPL के इतिहास में ये दोनों टीमें 9 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें 6 बार बाजी दिल्ली कैपिटल्स ने मारी है, जबकि 3 दफा आरसीबी जीती है.

गौर करने वाली बात ये है कि WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी 5 जीत टारगेट का पीछा करते हुए हासिल की हैं, जबकि RCB ने इस सीजन 4 जीत टारगेट चेज करते हुए और लक्ष्य को डिफेंड करते हुए हासिल की हैं. मतलब मुकाबला तगड़ा होने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

RCB- स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, नदीन डी क्लर्क, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गौतमी नायक, लिंसी स्मिथ, श्रेयांका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और लॉरेन बेल

DC- जेमिमा रोड्रिग्ज (कप्तान), शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ट, मरीजन कैप, निकी प्रसाद, अलाना किंग, मिन्नू मणि, स्नेह राणा, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

