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WPL 2027 Auction: कहां होगी महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी? वाराणसी में पहली बार हो सकते हैं मुकाबले

WPL 2027 Auction: महिला प्रीमियर की नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने की संभावना है. बीसीसीआई पांचवें सीजन के लिए मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम के साथ-साथ वाराणसी और वडोदरा के वेन्यू पर विचार कर रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 16, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:48 PM IST
WPL 2027 Auction: कहां होगी महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी? वाराणसी में पहली बार हो सकते हैं मुकाबले
Image Credit: आरसीबी ने 2026 में महिला प्रीमियर लीग जीता था.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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