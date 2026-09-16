WPL 2027 Auction: कहां होगी महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी? वाराणसी में पहली बार हो सकते हैं मुकाबले

WPL 2027 Auction: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित होने की संभावना है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आगामी सीजन के लिए वेन्यू की योजना पर भी काम कर रहा है. WPL गवर्निंग काउंसिल ने एक वर्चुअल बैठक के दौरान वेन्यू के विकल्पों पर चर्चा की, जिसमें बोर्ड पांचवें सीजन के लिए स्थापित मैदानों और नई सुविधाओं दोनों को शामिल करने पर विचार कर रहा है. 2026 का सीजन मुंबई और वडोदरा में खेला गया था, जहां बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (कोटांबी स्टेडियम) ने फाइनल की मेजबानी की थी.
मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम को WPL 2027 के संभावित वेन्यू के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया है. अब बीसीसीआई इस बात की संभावना तलाश रहा है कि दूसरा मेजबान शहर वडोदरा होगा या वाराणसी. वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वाराणसी का नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी एक बड़े विकल्प के रूप में उभरा है, बशर्ते यह जनवरी 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाए. अंतिम निर्णय लेने से पहले बीसीसीआई इस मैदान का निरीक्षण करेगा. चूंकि यह एक नई खेल सुविधा है, इसलिए बोर्ड WPL मैचों के आयोजन से पहले इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां घरेलू या अभ्यास मैच कराने पर भी विचार कर रहा है.
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर भी एक संभावित वेन्यू के रूप में चर्चा की गई. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार इस ऐतिहासिक मैदान का इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से कई तरह की अनुमतियों की आवश्यकता होगी. इससे पहले 2024 में इस वेन्यू पर WPL के मैच आयोजित किए गए थे, जब पूरा टूर्नामेंट बेंगलुरु और नई दिल्ली में खेला गया था.
2027 का संस्करण WPL का पांचवां सीजन होगा. 2023 में शुरुआत के बाद से इस लीग में पांच टीमें हिस्सा ले रही हैं. 2026 से यह टूर्नामेंट जनवरी-फरवरी की विंडो में स्थानांतरित कर दिया गया है. बीसीसीआई को टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी करने से पहले वेन्यू प्लान को अंतिम रूप देना होगा.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस WPL इतिहास की दो सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने 2-2 बार ट्रॉफी अपने नाम की है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स चारों सीजन में फाइनल तक पहुंची है, लेकिन अब तक एक भी खिताब नहीं जीत सकी है. यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स इस प्रतियोगिता की अन्य दो टीमें हैं.