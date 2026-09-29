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WPL 2027 रिटेंशन लिस्ट: एलिस पेरी की RCB में धमाकेदार वापसी, ग्रेस हैरिस बाहर; जानें MI और UP वारियर्स के बड़े फैसले

WPL 2027 Retentions & Releases: WPL 2027 मिनी ऑक्शन से पहले आरसीबी, मुंबई इंडियंस और UP वारियर्स सहित सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है. जानें एलिस पेरी की वापसी से लेकर ग्रेस हैरिस के रिलीज होने की पूरी खबर.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 29, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:14 AM IST
WPL 2027 रिटेंशन लिस्ट: एलिस पेरी की RCB में धमाकेदार वापसी, ग्रेस हैरिस बाहर; जानें MI और UP वारियर्स के बड़े फैसले
Image Credit: महिला प्रीमियर लीग.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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