WPL 2027 रिटेंशन लिस्ट: एलिस पेरी की RCB में धमाकेदार वापसी, ग्रेस हैरिस बाहर; जानें MI और UP वारियर्स के बड़े फैसले

WPL 2027 Retentions & Releases: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 सीजन का बिगुल बज चुका है और इस प्रमुख टूर्नामेंट के नए सीजन से पहले मिनी ऑक्शन आयोजित करने की पूरी तैयारी है. यह ऑक्शन 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिससे ठीक पहले सभी टीमों ने अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी है. साल 2027 की शुरुआत में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट सितारे इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने के लिए मैदान पर मुकाबला करती नजर आएंगी.
WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने जीता था. स्मृति मंधाना की कप्तानी में इस टीम का टूर्नामेंट में दबदबा रहा है, जिन्होंने 2024 और 2026 के सीजन में जीत हासिल की है. अब यह टीम अपने तीसरे खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी और उनकी रिटेंशन लिस्ट में भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.
एक बड़े फैसले के तहत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम ने अपनी आक्रामक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस को टीम से रिलीज करने का निर्णय लिया है. हैरिस के अलावा, जो पूरा सीजन RCB की प्रमुख खिलाड़ी रही थीं, टीम ने लिंसी स्मिथ, दयालन हेमलता और गौतमी नायक को भी रिलीज कर दिया है. हालांकि, निजी कारणों से 2026 सीजन से बाहर रहीं स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी की टीम में सनसनीखेज वापसी हुई है.
दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस महिला टीम ने भी अपने स्टार खिलाड़ियों के कोर को बरकरार रखा है. मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, निकोला कैरी, मेली केर और हेली मैथ्यूज जैसे दिग्गज नामों को रिटेन किया है. वहीं, रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची में मिली इलिंगवर्थ और सायका इशहाक जैसी खिलाड़ी शामिल हैं.
उम्मीद के मुताबिक, UP वारियर्स ने भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को रिटेन करने का फैसला लिया है. विश्व क्रिकेट की बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक दीप्ति, हरलीन देओल, क्रांति गौड़ और मेग लैनिंग के साथ टीम की सबसे बड़ी स्टार खिलाड़ी हैं. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने एमी जोन्स, किरण नवगिरे और क्लो ट्रायॉन जैसे बड़े नामों को टीम से बाहर कर दिया है.
दिल्ली कैपिटल्स
रिलीज किए गए खिलाड़ी: अलाना किंग, लिज़ेल ली, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, प्रगति सिंह, एडला श्रुजाना
रिटेन किए गए खिलाड़ी: एनाबेल सदरलैंड, चिनेल हेनरी, लॉरा वोल्वार्ड्ट, लूसी हैमिल्टन, मारिज़ैन कैप, दिया यादव, जेमिमा रोड्रिग्स, ममता मादिवाला, मिन्नू मणि, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद, शैफाली वर्मा।
गुजरात जाएंट्स
रिलीज किए गए खिलाड़ी: डैनी वायट-हॉज, आयुषी सोनी, टिटास साधु, शिवानी सिंह
रिटेन किए गए खिलाड़ी: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी, जॉर्जिया वेयरहम, किम गार्थ, सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, भारती फुलमाली, हैप्पी कुमारी, जिंतीमानी कलिता, कनिका आहूजा, काश्वी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, तनुजा कंवर, यास्तिका भाटिया।
मुंबई इंडियंस
रिलीज किए गए खिलाड़ी: मिली इलिंगवर्थ, जी कमलिनी, क्रांति रेड्डी, पूनम खेमनार, साइका इशाक, त्रिवेणी वशिष्ठ
रिटेन किए गए खिलाड़ी: मेली केर, हेली मैथ्यूज, नैट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, राहिला फिरदौस, एस सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रिलीज किए गए खिलाड़ी: ग्रेस हैरिस, लिंसे स्मिथ, डी हेमलता, गौतमी नायक
रिटेन किए गए खिलाड़ी: एलिस पेरी, जॉर्जिया वोल, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्रकार, प्रथ्योषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सायाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधाना।
यूपी वॉरियर्स
रिलीज किए गए खिलाड़ी: एमी जोन्स, चार्ली नॉट, क्लो ट्रायोन, डिएंड्रा डॉटिन, आशा सोभना, जी त्रिशा, किरण नवगिरे, श्वेता सेहरावत, सुमन मीना।
रिटेन किए गए खिलाड़ी: मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी एक्लेस्टोन, तारा नॉरिस, दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, प्रतीक रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख