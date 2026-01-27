WPL 2026: आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की हार, गुजरात जाएंट्स ने 20वें ओवर में नहीं बनाने दिए 9 रन

Delhi Capitals vs Gujarat Giants WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 17वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा. उसे गुजरात जाएंट्स ने आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मैच में परास्त कर दिया. वडोदरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली को आखिरी 6 गेंद पर 9 रनों की आवश्यकता थी. स्नेह राणा और निक्की प्रसाद क्रीज पर थीं. दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थीं, लेकिन अनुभवी सोफी डिवाइन के सामने उनकी एक नहीं चली. गुजरात ने सीजन में अपना तीसरा मुकाबला जीत लिया और प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ा दिए.

आखिरी ओवर का रोमांच

20वें ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 9 रन बनाने थे. स्नेह राणा 13 गेंद पर 19 और निक्की प्रसाद 21 गेंद पर 44 रन बनाकर नाबाद थीं. डिवाइन की पहली गेंद पर निक्की ने दो रन लिए. इसके बाद सिंगल लिया. अब 4 रनों पर टीम को 6 रन बनाने थे. डिवाइन ने यहां एक वाइड फेंकी और फिर दिल्ली को 4 गेंदों पर 5 रन बनाने थे. तीसरी गेंद पर डिवाइन ने स्नेह राणा को एक भी रन नहीं बनाने दिया और चौथी गेंद पर जॉर्जिया वेयरहैम के हाथों कैच कराया. अब 2 गेंदों पर टीम को 5 रनों की आवश्यकता थी. पांचवीं बॉल पर मिन्नू मणि ने एक रन लिया. अब आखिरी बॉल पर दिल्ली को 4 रन बनाने थे. निक्की स्ट्राइक पर थीं और दिल्ली को उम्मीद थी कि वह मैच फिनिश कर देंगी, लेकिन डिवाइन की गेंद पर वह लॉन्ग ऑन में गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर को कैच थमा बैठीं. गुजरात ने मैच को 3 रनों से अपने नाम कर लिया.

WPL में फाइनल ओवर में सफलतापूर्वक डिफेंड किए गए सबसे कम रन

6 - सोफी डिवाइन (GG-W) बनाम DC-W, DY पाटिल, 2026

8 - सोफी डिवाइन (GG-W) बनाम DC-W, वडोदरा, 2026

9 - ग्रेस हैरिस (UPW) बनाम (DC-W), दिल्ली, 2024

10 - सोफी मोलिनक्स (RCB-W) बनाम (UPW), बेंगलुरु, 2024

11 - आशा शोभना (RCB-W) बनाम (MI-W), दिल्ली, 2024

डिवाइन ने दिल्ली की टीम पर बरपाया कहर

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्ज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जाएंट्स ने 9 विकेट पर 174 रन बनाए. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 171 रन ही बना पाई. उसके लिए निक्की प्रसाद ने 47, स्नेह राणा ने 29 और लौरा वोल्वार्ड्ट ने 24 रन बनाए. कप्तान जेमिमा 16, शेफाली वर्मा 14 और लीजेल ली 4 रन ही बना पाईं. गुजरात के लिए सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा 4 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट लिए.

WPL में सबसे कम जीत का अंतर (रनों में)

1 - यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2024

1 - दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2024

2 - आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर्स, बेंगलुरु, 2024

3 - गुजरात जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा, 2026

4 - गुजरात जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई, 2026.

मूनी और अनुष्का की शानदार बैटिंग

इससे पहले पारी की शुरुआत करने उतरी बेथ मूनी ने 46 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली. मूनी ने अनुष्का शर्मा 39 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की. अनुष्का ने 25 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 39 रन बनाए. इन दोनों के अलावा गुजरात का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर नहीं खेल सका. किसी एक बल्लेबाज ने भी क्रीज पर रूकने का हौसला दिखाया होता, तो स्कोर 200 के करीब हो सकता था. नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तनुजा कंवर ने 11 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर को गुजरात को 174 तक पहुंचाया और एक लड़ने लायक स्कोर दिया. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एन चरणी ने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा चिनले हेनरी को 2 विकेट मिला. मारिजेन कैप, नंदनी शर्मा और मिन्नु मनी को 1-1 विकेट मिला.