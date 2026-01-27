Advertisement
trendingNow13088606
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की हार, गुजरात जाएंट्स ने 20वें ओवर में नहीं बनाने दिए 9 रन

WPL 2026: आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की हार, गुजरात जाएंट्स ने 20वें ओवर में नहीं बनाने दिए 9 रन

Delhi Capitals vs Gujarat Giants WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 17वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा. उसे गुजरात जाएंट्स ने आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मैच में परास्त कर दिया. वडोदरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली को आखिरी 6 गेंद पर 9 रनों की आवश्यकता थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL 2026: आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की हार, गुजरात जाएंट्स ने 20वें ओवर में नहीं बनाने दिए 9 रन

Delhi Capitals vs Gujarat Giants WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 17वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा. उसे गुजरात जाएंट्स ने आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मैच में परास्त कर दिया. वडोदरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली को आखिरी 6 गेंद पर 9 रनों की आवश्यकता थी. स्नेह राणा और निक्की प्रसाद क्रीज पर थीं. दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थीं, लेकिन अनुभवी सोफी डिवाइन के सामने उनकी एक नहीं चली. गुजरात ने सीजन में अपना तीसरा मुकाबला जीत लिया और प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ा दिए.

आखिरी ओवर का रोमांच

20वें ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 9 रन बनाने थे. स्नेह राणा 13 गेंद पर 19 और निक्की प्रसाद 21 गेंद पर 44 रन बनाकर नाबाद थीं. डिवाइन की पहली गेंद पर निक्की ने दो रन लिए. इसके बाद सिंगल लिया. अब 4 रनों पर टीम को 6 रन बनाने थे. डिवाइन ने यहां एक वाइड फेंकी और फिर दिल्ली को 4 गेंदों पर 5 रन बनाने थे. तीसरी गेंद पर डिवाइन ने स्नेह राणा को एक भी रन नहीं बनाने दिया और चौथी गेंद पर जॉर्जिया वेयरहैम के हाथों कैच कराया. अब 2 गेंदों पर टीम को 5 रनों की आवश्यकता थी. पांचवीं बॉल पर मिन्नू मणि ने एक रन लिया. अब आखिरी बॉल पर दिल्ली को 4 रन बनाने थे. निक्की स्ट्राइक पर थीं और दिल्ली को उम्मीद थी कि वह मैच फिनिश कर देंगी, लेकिन डिवाइन की गेंद पर वह लॉन्ग ऑन में गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर को कैच थमा बैठीं. गुजरात ने मैच को 3 रनों से अपने नाम कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Explained: ICC के गली की हड्डी बना पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया तो क्या होगा?

WPL में फाइनल ओवर में सफलतापूर्वक डिफेंड किए गए सबसे कम रन

6 - सोफी डिवाइन (GG-W) बनाम DC-W, DY पाटिल, 2026
8 - सोफी डिवाइन (GG-W) बनाम DC-W, वडोदरा, 2026
9 - ग्रेस हैरिस (UPW) बनाम (DC-W), दिल्ली, 2024
10 - सोफी मोलिनक्स (RCB-W) बनाम (UPW), बेंगलुरु, 2024
11 - आशा शोभना (RCB-W) बनाम (MI-W), दिल्ली, 2024

डिवाइन ने दिल्ली की टीम पर बरपाया कहर

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्ज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जाएंट्स ने 9 विकेट पर 174 रन बनाए. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 171 रन ही बना पाई. उसके लिए निक्की प्रसाद ने 47, स्नेह राणा ने 29 और लौरा वोल्वार्ड्ट ने 24 रन बनाए. कप्तान जेमिमा 16, शेफाली वर्मा 14 और लीजेल ली 4 रन ही बना पाईं. गुजरात के लिए सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा 4 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट लिए.

WPL में सबसे कम जीत का अंतर (रनों में)

1 - यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2024
1 - दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2024
2 - आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर्स, बेंगलुरु, 2024
3 - गुजरात जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा, 2026
4 - गुजरात जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई, 2026.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से बाहर होंगे संजू सैमसन? टी20 वर्ल्ड कप से पहले कोच के बयान ने चौंकाया

मूनी और अनुष्का की शानदार बैटिंग

इससे पहले पारी की शुरुआत करने उतरी बेथ मूनी ने 46 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली. मूनी ने अनुष्का शर्मा 39 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की. अनुष्का ने 25 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 39 रन बनाए. इन दोनों के अलावा गुजरात का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर नहीं खेल सका. किसी एक बल्लेबाज ने भी क्रीज पर रूकने का हौसला दिखाया होता, तो स्कोर 200 के करीब हो सकता था. नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तनुजा कंवर ने 11 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर को गुजरात को 174 तक पहुंचाया और एक लड़ने लायक स्कोर दिया. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एन चरणी ने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा चिनले हेनरी को 2 विकेट मिला. मारिजेन कैप, नंदनी शर्मा और मिन्नु मनी को 1-1 विकेट मिला.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026Jemimah RodriguesDelhi CapitalsGujarat Giants

Trending news

राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
DNA
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
Shimla
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
Maharashtra news
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
Assam news
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम