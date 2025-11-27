WPL Auction: एक मैच में 7 विकेट लेने वाली प्लेयर अनसोल्ड, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टॉप विकेट टेकर, किसी ने नहीं दिया भाव

WPL Mega Auction 2025: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ. कई नए नामों की किस्मत चमक गई तो कुछ बड़े नाम अनसोल्ड रह गए. इनमें से एक नाम ऑस्ट्रेलिया उस गेंदबाज का नाम है जिसने महिला वर्ल्ड कप के एक ही मैच में 7 विकेट लेकर तहलका मचा डाला था. वर्ल्ड कप में ये गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की टॉप विकेट टेकर साबित हुई थी. इसके बाद भी इस खिलाड़ी को किसी ने भाव नहीं दिया.

कौन है ये गेंदबाज?

हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाज अलाना किंग की. अलाना किंग डब्लूपीएल में 40 लाख के बेस प्राइज के साथ शामिल हुईं थीं, लेकिन उनमें किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. अलाना किंग महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर-5 पर थीं. उन्होंने 7 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम किए थे. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही मैच में 7 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया था.

एलिसा हीली भी अनसोल्ड

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज और टीम की कप्तान एलिसा हीली भी ऑक्शन में अनसोल्ड रहीं. यह सभी के लिए हैरान करने वाली खबर थी. महिला वर्ल्ड कप में हीली जबरदस्त फॉर्म में थीं. उन्होंने 74.75 के औसत से 299 रन ठोके थे. इस ऑक्शन में 73 स्लॉट्स के लिए बोली लग रही थी और एलिसा हीली को ही जगह नहीं मिली. 276 खिलाड़ियों पर ऑक्शन में बोली लगनी थी जिसमें दीप्ति शर्मा सबसे महंगी प्लेयर साबित हुईं.

वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर

दीप्ति शर्मा ने महिला वर्ल्ड कप में गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाया था. उन्होंने 9 मैच में 22 विकेट लेकर विरोधियों में अपना खौफ भरा था. पिछली रकम से उन्हें 60 लाख रुपये का फायदा इस ऑक्शन में हुआ. उनकी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति को 3.2 करोड़ रुपये में कड़ी टक्कर के बाद हासिल किया. कुल 11 खिलड़ी रहे जिन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपये मिले.