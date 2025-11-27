Advertisement
trendingNow13020909
Hindi Newsक्रिकेट

WPL Auction: एक मैच में 7 विकेट लेने वाली प्लेयर अनसोल्ड, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टॉप विकेट टेकर, किसी ने नहीं दिया भाव

WPL Mega Auction 2025: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ. कई नए नामों की किस्मत चमक गई तो कुछ बड़े नाम अनसोल्ड रह गए. इनमें से एक नाम ऑस्ट्रेलिया उस गेंदबाज का नाम है जिसने महिला वर्ल्ड कप के एक ही मैच में 7 विकेट लेकर तहलका मचा डाला था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australia
Australia

WPL Mega Auction 2025: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ. कई नए नामों की किस्मत चमक गई तो कुछ बड़े नाम अनसोल्ड रह गए. इनमें से एक नाम ऑस्ट्रेलिया उस गेंदबाज का नाम है जिसने महिला वर्ल्ड कप के एक ही मैच में 7 विकेट लेकर तहलका मचा डाला था. वर्ल्ड कप में ये गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की टॉप विकेट टेकर साबित हुई थी. इसके बाद भी इस खिलाड़ी को किसी ने भाव नहीं दिया. 

कौन है ये गेंदबाज?

हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाज अलाना किंग की. अलाना किंग डब्लूपीएल में 40 लाख के बेस प्राइज के साथ शामिल हुईं थीं, लेकिन उनमें किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. अलाना किंग महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर-5 पर थीं. उन्होंने 7 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम किए थे. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही मैच में 7 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

एलिसा हीली भी अनसोल्ड

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज और टीम की कप्तान एलिसा हीली भी ऑक्शन में अनसोल्ड रहीं. यह सभी के लिए हैरान करने वाली खबर थी. महिला वर्ल्ड कप में हीली जबरदस्त फॉर्म में थीं. उन्होंने 74.75 के औसत से 299 रन ठोके थे. इस ऑक्शन में 73 स्लॉट्स के लिए बोली लग रही थी और एलिसा हीली को ही जगह नहीं मिली. 276 खिलाड़ियों पर ऑक्शन में बोली लगनी थी जिसमें दीप्ति शर्मा सबसे महंगी प्लेयर साबित हुईं. 

ये भी पढ़ें.. WPL Auction वाले दिन ही बल्ले से धमाल... खुशी से गदगद होगी दिल्ली कैपिटल्स, बरसाए करोड़ों रुपये

वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर

दीप्ति शर्मा ने महिला वर्ल्ड कप में गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाया था. उन्होंने 9 मैच में 22 विकेट लेकर विरोधियों में अपना खौफ भरा था. पिछली रकम से उन्हें 60 लाख रुपये का फायदा इस ऑक्शन में हुआ. उनकी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति को 3.2 करोड़ रुपये में कड़ी टक्कर के बाद हासिल किया. कुल 11 खिलड़ी रहे जिन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपये मिले. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL auction

Trending news

वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
TMC
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी