WPL 2026: मुंबई इंडियंस की कप्तान ने रचा इतिहास, भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी

WPL 2026: मुंबई इंडियंस की कप्तान ने रचा इतिहास, भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी

WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग में खेले गए मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स विमेंस के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई की शानदार जीत हुई है. दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:59 AM IST
WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग में खेले गए मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स विमेंस के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई की शानदार जीत हुई है. दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली. हालांकि आखिरी में बाजी मुंबई की टीम ने मारी, जिसका श्रेय कप्तान हरमनप्रीत कौर को जाता है. हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपने नाम पर एक जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है. आजतक कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाई है.  वह विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली इंडियन प्लेयर बन चुकी हैं. साथ ही हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी मेन लैनिंग और एलिस पेरी को भी कोसों पीछे छोड़ दिया है. वहीं, ओवरऑल विमेंस प्रिमियर के इतिहास में ऐसा करने वाली हरमनप्रीत दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं.

हरमनप्रीत ने रचा इतिहास
गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 192 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.उनकी तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी और जॉर्जिया वेयरहैम ने 43, 33 रनों की सम्मानजनक पारी खेली. गुजरात के 192 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की महिला टीम की ओर से भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने शानदार 43 गेंदों में 71 रनों की आतिशी पारी खेलते हुए सभी का दिल खुश कर दिया. उन्होंने अपनी इस पारी की बदौलत 1000 रनों का आंकड़ा बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया था. इससे पहले ये कारनामा नेट स्कीवर ब्रंट ने किया है. ब्रंट ने सबसे पहले 1101 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था. उनके बाद हरमनप्रीत कौर ऐसा करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं.

तोड़ेंगी ब्रंट का रिकॉर्ड
दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर अब 1016 रनों के साथ दूसरे पायदान पर आ चुकी हैं. उनके साथ इस लिस्ट में मैन लेनिंग 966 रन, एलिस पैरी 972 रन और पांचवें और आखिरी पायदान पर शेफाली वर्मा 887 रनों के साथ हैं. वहीं, नंबर 1 पर नेट स्कीवर ब्रंट 1101 रनों के साथ पर काबिज हैं. बता दें कि हरमनप्रीत कौर के पास इस सीजन नंबर 1 का ताज पहनने का जबरदस्त मौका होगा.  अगर वह आगामी मैचों में 1 पचासा और ठोक देती हैं, तो नंबर 1 पर आ जाएंगी.

हरमनप्रीत  WPL करियर
हरमनप्रीत कौर ने अपने अभी तक के करियर में  खेले 30 मैचों की 30 पारियों में 144.67 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 1016 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 42.78 का रहा है. वहीं, उन्होंने अपने करियर में कुल 10 बार पचासे ठोके हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 95 रनों का रहा है. अब उनके पास विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का सुनहरा मौका है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Harmanpreet KaurMumbai Indians Captain

