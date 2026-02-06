WPL चैंपियन RCB पर हुई धनवर्षा, हार के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स मालामाल, स्मृति मंधाना ने जीते 2 बड़े अवॉर्ड

WPL 2026 Prize Money: वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का फाइनल निडर बैटिंग का जश्न बन गया. इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इतिहास रच दिया. उसने दूसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया. वह अब सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई. अब तक 4 सीजन में इन्हीं दो टीमों ने 2-2 टाइटल जीते हैं.

आरसीबी को कितने रूपये मिले?

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने धमाकेदार बैटिंग की और अपनी पारी के सभी 20 ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर लगाया. इस जीत के बाद उसके ऊपर धनवर्षा हुई. टीम को प्राइज मनी के रूप में 6 करोड़ रुपये मिले. वहीं, लगातार चौथी बार फाइनल हारने वाली दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपये दिए गए. आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के साथ-साथ ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जेमिमा की टीम ने खड़ा किया था बड़ा स्कोर

दिल्ली की बात करें तो लिजेल ली की तेज शुरुआत के बाद उसने शुरुआत में ही लय बना ली और जब वह आउट हो गईं, तो जेमिमा रोड्रिग्ज ने मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पारी की गति धीमी न हो. कप्तान ने 37 गेंदों पर 57 रनों की शांत लेकिन आक्रामक पारी खेली, जिससे आने वाले बल्लेबाजों के लिए नींव रखी गई. इसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट ने सिनेरल हेनरी के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और साथ मिलकर 55 रन जोड़े. वोल्वार्ड्ट ने 25 गेंदों में 44 रन बनाए, जबकि हेनरी के सिर्फ 15 गेंदों में नाबाद 35 रनों ने दिल्ली को एक मजबूत फिनिश दिया. टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 203 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: ​भारतीय क्रिकेट में पहली बार... RCB ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, मुंबई इंडियंस भी फेल

वोल और मंधाना ने मचाई तबाही

आधे मैच तक स्कोर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन बेंगलुरु के जवाब ने पूरी कहानी ही बदल दी.ग्रेस हैरिस जल्दी आउट हो गईं और पावरप्ले के एक छोटे से दौर में आरसीबी लय ढूंढती हुई दिखी. यह तब बदला जब मंधाना और वोल सेट हो गईं. इसके बाद जो हुआ वह एक जबरदस्त हमला था जिसने दिल्ली के बॉलिंग प्लान को तहस-नहस कर दिया. दोनों ने बीच के ओवरों में दबदबा बनाए रखा, जब चाहें बाउंड्री लगाईं और दबाव नहीं बनने दिया. उन्होंने 165 रनों की शानदार पार्टनरशिप की जिसने दिल्ली को मुकाबले से बाहर कर दिया. वोल आखिरकार 79 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गईं, लेकिन मंधाना ने गति बनाए रखी और 87 रनों की शानदार पारी खेली. राधा यादव ने आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर मैच को समाप्त कर दिया.

ये भी पढ़ें: PCB को मेजबान श्रीलंका ने दिखाई औकात.. एक लेटर में सरेआम किया बेइज्जत, अब भारत से खेलेगा बेशर्म पाकिस्तान?

फाइनल के पुरस्कार विजेता

विजेता- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)- 6 करोड़ रुपये

उपविजेता- दिल्ली कैपिटल्स- 3 करोड़ रुपये

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर- सोफी डिवाइन- 5 लाख रुपये

ऑरेंज कैप- स्मृति मंधाना (आरसीबी, 377 रन)- 5 लाख रुपये

पर्पल कैप- सोफी डिवाइन (गुजरात जाएंट्स, 17 विकेट)- 5 लाख रुपये

सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (13)- हरमनप्रीत कौर- 5 लाख रुपये

सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल- लॉरेन बेल- 5 लाख रुपये

फेयरप्ले अवॉर्ड- मुंबई इंडियंस- 5 लाख रुपये

सीजन में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट- ग्रेस हैरिस- 5 लाख रुपये

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन- नंदिनी शर्मा (दिल्ली कैपिटल्स)- 5 लाख रुपये

कैच ऑफ द सीजन अवॉर्ड- लुसी हैमिल्टन (दिल्ली कैपिटल्स)- 5 लाख रुपये

प्लेयर ऑफ द मैच- स्मृति मंधाना- 2.5 लाख रुपये.