क्रिकेटर साहा ने तोड़ी चुप्पी, पत्रकार विवाद मामले में दिया चौंकाने वाला बयान

नई दिल्ली: पत्रकार विवाद मामले मामले में ऋद्धिमान साहा ने चुप्पी तोड़ दी है. भारत के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने मंगलवार को फैसला किया कि वह धमकी भरा संदेश भेजने वाले पत्रकार की पहचान को उजागर नहीं करेंगे. उन्होंने अपनी ट्विटर पर लगातार तीन ट्वीट किए और इसके बाद उनकी तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है.

साहा ने दिया चौंकाने वाला बयान

क्रिकेटर ऋद्धिमान साहा ने साहा ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि वह ‘इंसानियत’ के आधार पर पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं इससे दुखी और आहत था. मैंने सोचा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस तरह की धमकी का सामना करे. मैंने फैसला किया कि मैं लोगों के सामने चैट का खुलासा करूंगा, लेकिन उसके नाम को जाहिर नहीं करूंगा.'

1/3- I was hurt and offended. I thought not to tolerate such kind of behaviour and didn’t want anyone to go through these kind of bullying. I decided I will go out and expose the chat in public eye, but not his/her name — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022

मेरा इरादा दूसरों को हर्ट करने का नहीं है

ऋद्धिमान साहा ने इसके बाद दूसरे ट्वीट में कहा कि उनका इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं है. मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि किसी का करियर खत्म करने की हद तक किसी को नुकसान पहुंचाऊं. इसलिए मानवता के आधार पर उनके परिवार को देखते हुए, मैं फिलहाल नाम उजागर नहीं कर रहा हूं. लेकिन अगर ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा.'

2/3- My nature isnt such that I will harm anyone to the extent of ending someone’s career. So on grounds of humanity looking at his/her family, I am not exposing the name for the time being. But if any such repetition happens, I will not hold back. — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022

साहा ने सभी को दिया धन्यवाद

ऋद्धिमान साहा ने आखिरी ट्वीट में सभी को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा, ‘मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया और इस मामले में मदद करने की इच्छा जताई.' साहा को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला (टेस्ट) के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है और भविष्य में चयन के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने की संभावना नहीं है.

3/3- I thank each and everyone who has shown support and extended their willingness to help. My gratitude. — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022

श्रीलंका सीरीज से कर दिया गया बाहर

ऋद्धिमान साहा को श्रीलंका सीरीज से बाहर कर दिया गया है. इसके बाद उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली पर गंभीर आरोप लगाए थे. बीसीसीआई ने भारतीय टीम प्रबंधन एक युवा खिलाड़ी को बैकअप विकेटकीपर के रूप में तैयार करना चाहता है. भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने साहा को भेजे गए धमकी भरे संदेश की निंदा की.बीसीसीआई ने सोमवार को कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा. इस 37 वर्षीय विकेटकीपर ने 2010 में पदार्पण करने के बाद से 40 टेस्ट खेले हैं.

पत्रकार ने दी थी धमकी

टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने के तुरंत बाद अज्ञात पत्रकार से मिले परेशान करने वाले संदेशों का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए साहा ने ट्विटर पर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट में मेरे सभी योगदानों के बाद आदरणीय पत्रकार ने मेरी आलोचना की है.' साहा का यह ट्वीट मार्च में श्रीलंका के खिलाफ अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और इशांत शर्मा के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम से बाहर किए जाने के बाद आया है.