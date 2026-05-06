5 महीने का इंतजार खत्म... 2 दिन बाद फिर शुरू होगा WTC का रोमांच, जानें पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल

WTC Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र इस सप्ताह फिर से शुरू होगा. इसमें 8 मई से बांग्लादेश पाकिस्तान की मेजबानी करेगा. यह लगभग पांच महीने के अंतराल के बाद लाल गेंद के एक्शन की वापसी का प्रतीक है. लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल की दौड़ अब गति पकड़ रही है. टीमें टॉप-2 में जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं. ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में एक प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद अंक तालिका के शीर्ष पर आराम से बैठा है. उनके इस सफर में घर पर एशेज में 4-1 की जीत और कैरिबियन में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करना शामिल है.

आठ टेस्ट मैचों में सात जीत और 87.50 के अंक प्रतिशत के साथ 2023 के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती बेंचमार्क सेट किया है. कंगारू टीम लगातार तीसरी बार WTC फाइनल में जगह सुरक्षित करने के लिए मजबूत दावेदार है. वेस्टइंडीज पर घर में 2-0 की शानदार सीरीज जीत के बाद न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर काबिज है. उसने अब तक केवल तीन टेस्ट खेले हैं, लेकिन उसका अंक प्रतिशत 77.78 का मजबूत है.

भारत में जीत से मजबूत साउथ अफ्रीका

मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर करीब है और उसने भारत में ऐतिहासिक 2-0 की सीरीज जीत के साथ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. भारतीय धरती पर 25 वर्षों में यह उनकी पहली जीत है. चार मैचों में तीन जीत के साथ उन्होंने एक ठोस नींव रखी है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज निर्णायक साबित होगी.

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श्रीलंका-पाकिस्तान के समीकरण

श्रीलंका वर्तमान में चौथे स्थान पर है और उसने बांग्लादेश पर सीरीज जीत के साथ एक स्थिर शुरुआत की है. हालांकि, उसके आगे पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दौरे जैसे कठिन असाइनमेंट हैं. इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मुकाबले भी होने हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज ड्रॉ करने के बाद पाकिस्तान पांचवें स्थान पर है. टीम का आगामी बांग्लादेश दौरा काफी अहम है. इसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण सीरीज होनी है.

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दबाव में टीम इंडिया

इस बीच भारतीय टीम छठे स्थान पर खुद को दबाव में पा रही है. दक्षिण अफ्रीका से घर में मिली 0-2 की हार ने उसके अभियान को बड़ा झटका दिया है. इससे आधे पड़ाव पर टीम का अंक प्रतिशत केवल 48.15 रह गया है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड के चुनौतीपूर्ण विदेशी दौरों और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से घर में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ उसके लगातार तीसरे WTC फाइनल की राह कठिन होती जा रही है.