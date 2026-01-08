WTC 2025-27 Points Table: इंग्लैंड को झटका, ऑस्ट्रेलिया की बल्ले-बल्ले, एशेज सीरीज के बाद बदल गई प्वाइंट टेबल, Team India किस नंबर पर?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटWTC 2025-27 Points Table: इंग्लैंड को झटका, ऑस्ट्रेलिया की बल्ले-बल्ले, एशेज सीरीज के बाद बदल गई प्वाइंट टेबल, Team India किस नंबर पर?

WTC 2025-27 Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट है, जिसमें आईसीसी से मान्यता प्राप्त 9 देशों की टीमें हिस्सा लेती हैं. इस चैंपियनशिप का पहला सीजन 2019-21 में हुआ था. इस बार चौथा सीजन चल रहा है, जिसमें अब तक सबसे बढ़िया प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया ने किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:07 AM IST


WTC 2025-27 Points Table
WTC 2025-27 Points Table: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खत्म हो गई है. कंगारू टीम ने इंग्लैंड को 4-1 से रौंदा. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में गर्दा उड़ा दिया है. ये टीम पहले से ही नंबर 1 पर मौजूद थी और सिडनी टेस्ट जीतकर उसने अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है. वहीं इंग्लैंड को तगड़ा झटका लगा. टीम इंडिया प्वाइंट टेबल में छठे नंबर पर काबिज है.

सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने 160 रनों का टारगेट दिया था, जिसे कंगारू टीम ने 31.2 ओवर्स में 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. ये जीत उसके लिए बेहद खास रही, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में 84 प्वाइंट और 87.50 पॉइंट्स परसेंटेज के साथ सबसे आगे है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें से सात जीते और सिर्फ 1 हारा है. चौथे सीजन में कंगारू टीम अब तक सबसे बढ़िया रही है.

इंग्लैंड टीम कहां है?

एशेज सीरीज 2025-26 में 4-1 से हारने वाली इंग्लैंड को नुकसान हुआ है. इस संस्करण में इंग्लैंड के हाल बेहाल हैं. 7वें नंबर पर मौजूद ये टीम 10 मैचों में से 6 मुकाबले हार चुकी है. अब तक उसे सिर्फ 3 जीत नसीब हुई हैं. इंग्लैंड के अंकों का प्रतिशत 31.67 है, जबकि प्वाइंट्स सिर्फ 38 हैं.

टीम इंडिया किस नंबर पर मौजूद?

WTC 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया की हालत भी कुछ ठीक नहीं है. भारत फिलहाल छठे नंबर पर है. उसने 9 में से 4 जीत मिली हैं, जबकि 4 में हार. एक मैच ड्रॉ रहा था. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया के अंकों का प्रतिशत अभी 48.15 है.

 टॉप 5 में इन देशों के नाम

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के बाद जो टीम है, वो न्यूजीलैंड है. उसका पॉइंट परसेंटेज 77.78 है, जबकि कुल अंक 28 हैं. वहीं तीसरे नंबर पर काबिज साउथ अफ्रीका ने 4 मैच खेलकर 36 अंक हासिल किए हैं और उसका PTC 75.00 है. चौथे नंबर पर श्रीलंका और नंबर 5 पर पाकिस्तान का नाम है.

 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल 

रैंक टीम मैच जीत हार ड्रॉ अंक पीसीटी
1 ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 84 87.50
2 न्यूजीलैंड 3 2 0 1 28 77.78
3 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 36 75.00
4 श्रीलंका 2 1 0 1 16 66.67
5 पाकिस्तान 2 1 1 0 12 50.00
6 भारत 9 4 4 1 52 48.15
7 इंग्लैंड 10 3 6 1 38 31.66
8 बांग्लादेश 2 0 1 1 4 16.67
9 वेस्टइंडीज 8 0 7 1 4 4.17
About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

