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Hindi Newsक्रिकेटExplained: WTC 2025-27 Points Table में पाकिस्तान से कैसे आगे निकल सकता है भारत? ये रहा पूरा समीकरण

Explained: WTC 2025-27 Points Table में पाकिस्तान से कैसे आगे निकल सकता है भारत? ये रहा पूरा समीकरण

WTC 2025-27 Points Table Scenario: भारत में इन दिनों IPL 2026 का रोमांच जारी हैं. वहीं, उसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक अहम टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. दरअसल, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश दौरे पर हैं. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसके नतीजे का असर भारत पर पड़ेगा. भारत 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान से नीचे चल रहा है. हालांकि भारत फिर भी एक सूरत में पाकिस्तान को पछाड़ सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 08, 2026, 12:28 PM IST
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Explained: WTC 2025-27 Points Table में पाकिस्तान से कैसे आगे निकल सकता है भारत? ये रहा पूरा समीकरण

WTC 2025-27 Points Table Scenario: भारत में इन दिनों IPL 2026 का रोमांच जारी हैं. वहीं, उसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक अहम टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. दरअसल, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश दौरे पर हैं. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसके नतीजे का असर भारत पर पड़ेगा. भारत 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान से नीचे चल रहा है. हालांकि भारत फिर भी एक सूरत में पाकिस्तान को पछाड़ सकता है.

पाकिस्तान से कैसे आगे निकल सकता है भारत?

2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा रैंकिग में भारत 48.15% PCT अंकों के साथ छठे स्थान पर है. वहीं, पाकिस्तान की टीम 50% PCT अंकों के साथ 5वें स्थान पर चल रही है. भारत की नजरें बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर होंगी. हालांकि यह स्थिति बदल सकती है और टीम इंडिया 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए पांचवें स्थान पर पहुंच सकती है.

ये रहा पूरा समीकरण

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए पांचवें स्थान पर कैसे जा सकता है. दरअसल, भारत उम्मीद करेगा कि बांग्लादेश की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 हरा दे. भारत ऐसी सूरत में WTC (2025-27) की प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पीछे छोड़कर पांचवें स्थान पर पहुंच जाएगा. बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने अगस्त 2024 में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था.

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बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को 1-0 से हरा दे

बांग्लादेश के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में अगर पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाता है, तो वह WTC (2025-27) की प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर ही पांचवें स्थान पर बना रहेगा. दो बार की WTC फाइनलिस्ट भारतीय क्रिकेट टीम को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी से ऊपर जाने के लिए, यह दुआ करनी होगी कि बांग्लादेश की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से हरा दे. अगर पाकिस्तान यह सीरीज 2-0 या 1-0 से जीत जाता है, या फिर 1-1 से ड्रॉ भी करा लेता है, तो वह प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर ही बना रहेगा.

भारत के पांचवें स्थान पर पहुंचने का तरीका

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश यह सीरीज 2-0 से जीत जाता है, तो वह पांचवें स्थान पर पहुंच जाएगा और WTC (2025-27) की प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर हो जाएगा, जबकि भारत छठे स्थान पर ही बना रहेगा. भारत के पांचवें स्थान पर पहुंचने का एकमात्र तरीका यही है कि बांग्लादेश यह सीरीज 1-0 से जीत ले. इस बीच अगर पाकिस्तान इस सीरीज के दोनों मैच जीत लेता है, तो वह श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, दोनों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है.

पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का अब तक का WTC सफर

WTC 2025-27 में अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों ही टीमों ने सिर्फ एक-एक सीरीज खेली है. पाकिस्तान ने अपने घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई थी, जबकि बांग्लादेश को श्रीलंका के दौरे पर खेली गई दो मैचों की सीरीज में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, भारत पहले ही तीन सीरीज खेल चुका है. उन्होंने इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ की, जिसके बाद अपने घर पर वेस्टइंडीज को दो मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया. हालांकि, उन्हें अपने घर पर ही दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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