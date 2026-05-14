Explained: भारत के लिए खतरा बना बांग्लादेश, WTC रैंकिंग में पांचवें नंबर पर कैसे बनी रहेगी टीम इंडिया? ये रहा पूरा समीकरण

WTC 2025-27 Points Table Scenario: भारत में इन दिनों IPL 2026 का रोमांच जारी हैं. वहीं, उसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक अहम टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. दरअसल, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश दौरे पर हैं. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसके नतीजे का असर भारत पर पड़ेगा. दो मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल बांग्लादेश 1-0 से आगे हैं. भारत इसके बावजूद 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में नंबर-5 पर चल रहा है. हालांकि एक सूरत में भारत को बांग्लादेश पछाड़ सकता है.

भारत के लिए खतरा बना बांग्लादेश

2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा रैंकिग में भारत 48.15% PCT अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. वहीं, बांग्लादेश की टीम 44.44% PCT अंकों के साथ छठे स्थान पर चल रही है. इसके अलावा पाकिस्तान की टीम 33.33% PCT अंकों के साथ 7वें स्थान पर चल रही है. हालांकि यह स्थिति बदल सकती है और टीम इंडिया 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में फिसलकर छठे स्थान पर आ सकती है. वहीं बांग्लादेश की टीम भारत को पीछे छोड़ते हुए पांचवें स्थान पर पहुंच सकती है. इसलिए भारत की नजरें बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर हैं.

ये रहा पूरा समीकरण

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश की टीम भारत को कैसे पीछे छोड़ सकती है. दरअसल, भारत उम्मीद करेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 16 से 20 मई तक होने वाला दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए. भारत चाहेगा कि बांग्लादेश की टीम इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 हरा दे. भारत ऐसी सूरत में WTC (2025-27) की प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर बना रहेगा.

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भारत के पांचवें स्थान पर बने रहने का एकमात्र तरीका

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश यह सीरीज 2-0 से जीत जाता है, तो वह पांचवें स्थान पर पहुंच जाएगा और WTC (2025-27) की प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर आ जाएगा, जबकि भारत छठे स्थान पर खिसक जाएगा. भारत के पांचवें स्थान पर बने रहने का एकमात्र तरीका यही है कि बांग्लादेश यह सीरीज 1-0 से जीत ले. बता दें कि भारत WTC (2025-27) में तीन टेस्ट सीरीज खेल चुका है. उन्होंने इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ की, जिसके बाद अपने घर पर वेस्टइंडीज को दो मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया. हालांकि, उन्हें अपने घर पर ही दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था.