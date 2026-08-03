EXPLAINED: WTC फाइनल की रेस में सांसें रोकने वाली जंग, श्रीलंका का सूपड़ा साफ करना टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी?

WTC 2027 Final Qualification Scenario: श्रीलंका के खिलाफ भारत की दो मैचों की टेस्ट सीरीज केवल एक और द्विपक्षीय मुकाबला जीतने के बारे में नहीं है. जैसे-जैसे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के फाइनल की रेस तेज हो रही है, यह सीरीज भारत की क्वालिफिकेशन उम्मीदों को आकार देने में निर्णायक साबित हो सकती है. इस चक्र की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से घर में 0-2 की करारी हार झेलने के बाद भारत के पास अब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बची है. यदि शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम टॉप दो में रहकर द ओवल में होने वाले फाइनल में जगह बनाना चाहती है, तो श्रीलंका में मजबूत प्रदर्शन करना ही होगा.
WTC अंक तालिका का निर्धारण कुल अंकों के बजाय पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) द्वारा किया जाता है, जिससे हर टेस्ट समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है. नौ टेस्ट मैचों के बाद भारत चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. उसका PCT 48.15 है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक सीरीज ने भारत को पीछे छोड़ दिया है और अब आगामी हर मुकाबला टीम के लिए काफी महत्व रखता है.
भारत 15 अगस्त से शुरू होने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा, यह जानते हुए कि सीरीज की जीत से कम कुछ भी उनकी क्वालिफिकेशन उम्मीदों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. हर टेस्ट जीत पर 12 अंक मिलते हैं और दोनों मैच जीतने पर भारत के खाते में 24 अंक जुड़ेंगे. इससे उसका पॉइंट्स प्रतिशत काफी सुधर जाएगा. यदि भारत हार या ड्रॉ के कारण अंक गंवाता है, तो चक्र के शेष भाग में सुधार की गुंजाइश नाटकीय रूप से कम हो जाएगी. पहले टेस्ट में जीत भारत के PCT को 48.15 से बढ़ाकर 53.33 कर देगी, जबकि 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर यह लगभग 57.58 तक पहुंच जाएगा.
श्रीलंका सीरीज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भारत का एक सीधा प्रतिस्पर्धी शामिल है. श्रीलंका 41.67 के पॉइंट्स प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है. भारत की प्रत्येक जीत न केवल उनकी अपनी स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि श्रीलंका को भी अंक हासिल करने से रोकेगी. हालांकि, 2-0 की क्लीन स्वीप भारत के अभियान को पुनर्जीवित कर देगी, लेकिन यह उसे तुरंत टॉप तीन में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी. ऑस्ट्रेलिया (87.50%), दक्षिण अफ्रीका (75.00%) और न्यूजीलैंड (72.22%) अंक तालिका में दबदबा बनाए हुए हैं. क्लीन स्वीप के बाद भारत का अनुमानित 57.58 प्रतिशत भी उसे इन शीर्ष टीमों से काफी पीछे छोड़ देगा. इसका अर्थ है कि WTC फाइनल की ओर उनका सफर अभी भी बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा.
श्रीलंका सीरीज के बाद भारत अपने WTC अभियान के सबसे कठिन दौर का सामना करेगा. इसमें पहले अक्टूबर में न्यूजीलैंड में दो टेस्ट मैचों की अवे सीरीज (विपक्षी टीम के घर में) होगी. इसके बाद साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी.न्यूजीलैंड का दौरा विशेष रूप से निर्णायक हो सकता है क्योंकि वहां जीतना विश्व क्रिकेट के सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है, लेकिन भारत को दौड़ में बने रहने के लिए कम से कम एक सीरीज जीत की आवश्यकता होगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की यह सीरीज भारत के अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन सकती है. इस सीरीज में 60 चैंपियनशिप अंक उपलब्ध होंगे.
यदि भारत श्रीलंका में 2-0 से क्लीन स्वीप भी कर लेता है, तो भी उसे इस चक्र को समाप्त करने के लिए असाधारण प्रदर्शन की आवश्यकता होगी. WTC फाइनल के दो स्थानों में से एक के लिए भारत को श्रीलंका दौरे के बाद अपने शेष सात टेस्ट मैचों में से कम से कम पांच जीत की आवश्यकता होगी. एक आदर्श स्थिति यह होगी कि भारत न्यूजीलैंड को 2-0 से हराए और फिर घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से मात दे, जिससे उनका अंक प्रतिशत (PCT) लगभग 70 तक पहुंच जाएगा और उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी. हालांकि, न्यूजीलैंड में एक खराब परिणाम भारत को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में लगभग पूर्ण प्रदर्शन करने पर मजबूर कर देगी, जिससे क्वालिफिकेशन की संभावना काफी कम हो जाएगी.
भारत को मैदान के बाहर भी अनुशासित रहना होगा. ICC के नियमों के तहत टीमें निर्धारित ओवर-रेट से कम रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए एक चैंपियनशिप अंक गंवाती हैं. ऐसी कटौती उस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है जहां क्वालिफिकेशन कुल अंकों के बजाय प्रतिशत (PCT) द्वारा तय किया जाता है. चूंकि फाइनल की रेस बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, इसलिए एक भी ओवर-रेट पेनल्टी टीम के लिए महंगी साबित हो सकती है.
श्रीलंका सीरीज भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान के एक निर्णायक दौर की शुरुआत है. यहां 2-0 की जीत क्वालिफिकेशन की गारंटी तो नहीं देगी, लेकिन यह भारत की उम्मीदों में नई जान फूंक देगी और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी चुनौतीपूर्ण सीरीज से पहले टीम को आवश्यक गति प्रदान करेगी. इसके विपरी कोई भी बड़ी चूक पूर्व फाइनलिस्ट भारत के लिए WTC फाइनल में जगह सुरक्षित करने की राह को और भी कठिन बना सकती है. यही कारण है कि गाले और कोलंबो में होने वाले आगामी टेस्ट हाल के सालों में भारत द्वारा खेले गए सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से एक बन गए हैं.