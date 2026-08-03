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EXPLAINED: WTC फाइनल की रेस में सांसें रोकने वाली जंग, श्रीलंका का सूपड़ा साफ करना टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी?

ICC World Test Championship: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज WTC फाइनल 2027 के लिए निर्णायक होगी. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए ओवल का रास्ता तय करने के लिए श्रीलंका में जीत जरूरी है. जानें क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 03, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:08 PM IST
EXPLAINED: WTC फाइनल की रेस में सांसें रोकने वाली जंग, श्रीलंका का सूपड़ा साफ करना टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी?
Image Credit: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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