EXPLAINED: WTC फाइनल की रेस में सांसें रोकने वाली जंग, श्रीलंका का सूपड़ा साफ करना टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी?

श्रीलंका सीरीज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भारत का एक सीधा प्रतिस्पर्धी शामिल है. श्रीलंका 41.67 के पॉइंट्स प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है. भारत की प्रत्येक जीत न केवल उनकी अपनी स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि श्रीलंका को भी अंक हासिल करने से रोकेगी. हालांकि, 2-0 की क्लीन स्वीप भारत के अभियान को पुनर्जीवित कर देगी, लेकिन यह उसे तुरंत टॉप तीन में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी. ऑस्ट्रेलिया (87.50%), दक्षिण अफ्रीका (75.00%) और न्यूजीलैंड (72.22%) अंक तालिका में दबदबा बनाए हुए हैं. क्लीन स्वीप के बाद भारत का अनुमानित 57.58 प्रतिशत भी उसे इन शीर्ष टीमों से काफी पीछे छोड़ देगा. इसका अर्थ है कि WTC फाइनल की ओर उनका सफर अभी भी बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा.