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दांव पर WTC फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए कितना कठिन होगा आगे का सफर? समझें समीकरण

India WTC Final Scenario: भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेला जा रहा है. ये मैच जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से ड्रॉ भी हो सकता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर ये टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए WTC का सफर और कितना कांटो भरा हो जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:33 AM IST
दांव पर WTC फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए कितना कठिन होगा आगे का सफर? समझें समीकरण
Image Credit: दांव पर WTC फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ हुआ टेस्ट तो भारत के लिए कितना कठिन होगा आगे का सफर? (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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