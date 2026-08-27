दांव पर WTC फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए कितना कठिन होगा आगे का सफर? समझें समीकरण

India WTC Final Scenario: भारत बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से तीनों नतीजे आ सकते हैं. सबसे ज्यादा चांस श्रीलंका की हार का है, जबकि ये मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है. श्रीलंका ने चमत्कार किया तो भारत को भी हार का सामना करना पड़ सकता है. अगले साल जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की लिहाज से भी ये मैच काफी अहम है. फिलहाल टीम इंडिया रेस में पिछड़ी हुई है और WTC रैंकिंग में 5वें स्थान पर है. श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत से भारत के लिए रास्ता खुला तो है, लेकिन एक ड्रॉ खेल बिगाड़ सकता है.
कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन बारिश भी विलेन बन सकती है. अगर मौसम बेईमान होता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाएगी. ऐसे में आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों को जल्द से जल्द श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना होगा. आइए जानते हैं कि अगर ये टेस्ट ड्रॉ होता है तो भारत के लिए WTC फाइनल में पहुंचने के सफर पर इसका क्या असर होगा.
भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में 53.33 PCT के साथ पांचवें स्थान पर है. श्रीलंका के खिलाफ जीत उन्हें चौथे स्थान पर पहुंचा देगी, क्योंकि बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, मैच ड्रॉ होने की स्थिति में भारत 51.52 PCT के साथ पांचवें स्थान पर ही बना रहेगा. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद, मौजूदा WTC साइकिल में भारत के सात टेस्ट मैच और बाकी हैं. अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से चार हारने के बाद, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के लिए बाकी हर मैच लगभग नॉकआउट जैसा है.
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद, भारत इस साल नवंबर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा. मौजूदा WTC साइकल को खत्म करने के लिए, भारत अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से पहले ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा और उनके साथ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा.
WTC फाइनल में पहुंचने का असल मौका पाने के लिए भारत को बचे हुए सभी टेस्ट मैच जीतने होंगे. अगर भारत अपने बचे हुए आठ टेस्ट मैचों में से सात जीतता है, तो उसका PCT 68.52 होगा. वहीं, छह जीत और दो हार होने पर उनका PCT गिरकर 62.96 हो जाएगा. ये स्थितियां तभी मुमकिन हैं जब भारत पर कोई पेनल्टी पॉइंट न लगाया जाए. इसलिए, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के पास अपने बचे हुए WTC कैंपेन में गलती की बहुत कम गुंजाइश है. कुल मिलाकर देखें तो अगर श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए WTC फाइनल में पहुंचने का सफर और कठिन हो जाएगा. बिना पेनल्टी पॉइंट दिए भारत को बाकी बचे 7 में से 6 मुकाबले तो जीतने ही होंगे.