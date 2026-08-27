दांव पर WTC फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए कितना कठिन होगा आगे का सफर? समझें समीकरण

WTC फाइनल में पहुंचने का असल मौका पाने के लिए भारत को बचे हुए सभी टेस्ट मैच जीतने होंगे. अगर भारत अपने बचे हुए आठ टेस्ट मैचों में से सात जीतता है, तो उसका PCT 68.52 होगा. वहीं, छह जीत और दो हार होने पर उनका PCT गिरकर 62.96 हो जाएगा. ये स्थितियां तभी मुमकिन हैं जब भारत पर कोई पेनल्टी पॉइंट न लगाया जाए. इसलिए, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के पास अपने बचे हुए WTC कैंपेन में गलती की बहुत कम गुंजाइश है. कुल मिलाकर देखें तो अगर श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत के लिए WTC फाइनल में पहुंचने का सफर और कठिन हो जाएगा. बिना पेनल्टी पॉइंट दिए भारत को बाकी बचे 7 में से 6 मुकाबले तो जीतने ही होंगे.