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WTC Final: जिस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा था भारत, उसी ग्राउंड पर फिर WTC को मिलेगा नया चैंपियन

World Test Championship Final: आईसीसी ने 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए लंदन के द ओवल को चुना है. यह ऐतिहासिक मुकाबला 9 से 13 जून तक खेला जाएगा. जानें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में किस देश की क्या स्थिति है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 23, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:57 PM IST
WTC Final: जिस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा था भारत, उसी ग्राउंड पर फिर WTC को मिलेगा नया चैंपियन
Image Credit: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ओवल में होगा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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