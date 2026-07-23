WTC Final: जिस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा था भारत, उसी ग्राउंड पर फिर WTC को मिलेगा नया चैंपियन

World Test Championship Final: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की मेजबानी लंदन का द ओवल मैदान करेगा. यह प्रतिष्ठित मुकाबला 9 से 13 जून 2027 तक आयोजित किया जाएगा. यह दूसरी बार होगा जब ऐतिहासिक ओवल मैदान WTC फाइनल की मेजबानी करेगा. इससे पहले 2023 में यहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना पहला खिताब जीता था.
आईसीसी ने इंग्लैंड को 2027, 2029 और 2031 के फाइनल के लिए मेजबानी के अधिकार दिए हैं, जिसका सटीक वेन्यू इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारा तय किया जाता है. 2027 का फाइनल विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, जिसके लिए ओवल एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करेगा.
वर्तमान 2025-27 चक्र में अब एक साल से भी कम का समय बचा है और ऑस्ट्रेलिया 8 में से 7 मैच जीतकर तालिका में सबसे ऊपर है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें भी मजबूती से फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं. दो बार की WTC फाइनलिस्ट भारतीय टीम वर्तमान में तालिका में पांचवें स्थान पर है और उसे शीर्ष दो में आने के लिए आगामी मैचों में शानदार परिणामों की आवश्यकता होगी.
आने वाले समय में फाइनल की रेस और भी रोमांचक हो जाएगी क्योंकि कई महत्वपूर्ण सीरीज खेली जानी हैं. पाकिस्तान की टीम 25 जुलाई से वेस्टइंडीज का दौरा करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सामना अगस्त में बांग्लादेश से होगा. इसके बाद भारत 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा और पाकिस्तान की टीम अगस्त-सितंबर में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी.
द ओवल को 2027 एशेज सीरीज के वेन्यू के रूप में भी चुना गया है, जो WTC फाइनल के कुछ ही दिनों बाद शुरू होगी. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पांच मैचों की रोमांचक जंग 18 जून से 2 अगस्त 2027 तक चलेगी. एशेज का पहला मैच ट्रेंट ब्रिज में होगा, जिसके बाद मुकाबले लॉर्ड्स, एजबेस्टन, साउथम्प्टन और अंत में निर्णायक टेस्ट द ओवल में खेला जाएगा. इस प्रकार 2027 का WTC फाइनल इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट के एक ऐतिहासिक समर की शुरुआत करेगा.