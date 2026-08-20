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भारत के पास बचे 8 टेस्ट, WTC Final में तक पहुंचने के लिए चाहिए कितनी जीत? समझें पूरा गणित

WTC Final Scenario: शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया इन दिनों श्रीलंका दौरे पर 2 टेस्ट की सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 165 रन से जीत दर्ज की. इस मैच के बाद भी WTC फाइनल का सफर भारतीय टीम के लिए आसान नहीं है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 20, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:28 PM IST
भारत के पास बचे 8 टेस्ट, WTC Final में तक पहुंचने के लिए चाहिए कितनी जीत? समझें पूरा गणित
Image Credit: WTC Final तक कैसे पहुंचेगा भारत? (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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