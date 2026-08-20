भारत के पास बचे 8 टेस्ट, WTC Final में तक पहुंचने के लिए चाहिए कितनी जीत? समझें पूरा गणित

WTC Final Scenario: भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट की सीरीज खेल रही है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम है. पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 165 रन से जीता, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में पोजीशन नहीं बदली. पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से घरेलू सीरीज में हार के बाद भारत का खेल बिगड़ गया था. WTC फाइनल की रेस से टीम इंडिया को लगभग बाहर माना जा रहा था. लेकिन अभी टीम इंडिया के पास मौका है, आईए पूरा गणित समझते हैं.
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र के फाइनल की दौड़ अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. कुल 27 में से 15 टेस्ट सीरीज अभी बाकी हैं और सभी टीमों की नजरें 9 से 13 जून 2027 को द ओवल में होने वाले खिताबी मुकाबले पर टिकी हैं. WTC के पिछले दो चक्रों का गणित समझें तो फाइनल तक पहुंचने के लिए किसी भी टीम को न्यूनतम 60% से 65% अंकों (PCT) की जरूरत होती है.
WTC प्वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया 5वें स्थान पर है. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में जीत के बाद 53.33% PCT तक पहुंची है. अभी तक भारत ने 10 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 5 जीत दर्ज की हैं. 4 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. 2 साउथ अफ्रीका ने हराए जबकि दो मैच में इंग्लैंड ने मात दी. एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रहा था. अब टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट को जोड़कर 8 मैच बाकी हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम को 2 टेस्ट खेलने हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में 5 टेस्ट की सीरीज खेलनी है.
अब बात करते हैं फाइनल की तो टीम इंडिया के पास एक मौका है. हर मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति के समान है. 60% PCT के लिए टीम इंडिया को बचे हुए 8 में से कम से कम 7 जीत (84 अंक) चाहिए होंगी. अगर 5 मैच भारत जीतता है तो 2 ड्रॉ खेलने होंगे. टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी. अगर कंगारू टीम भारत को सीरीज में मात देती है, तो टीम इंडिया के लिए फाइनल का रास्ता बंद हो जाएगा.
फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम प्वाइंट्स टेबल में 77.78% PCT के साथ सबसे ऊपर है. टीम के पास अभी 13 मुकाबले बाकी हैं. जिसमें बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत के खिलाफ सीरीज खेलेगी. कंगारू टीम का फाइनल में पहुंचना लभग तय है. अगर टीम 13 में से 6 मुकाबले भी जीत जाती है तो फाइनल में पहुंच जाएगी. अभी तक टीम ने 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 मैच जीते जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.
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|स्थान (Pos)
|टीम (Team)
|मैच (M)
|जीत (W)
|हार (L)
|ड्रॉ (D)
|पेनल्टी (Pen)
|कुल अंक (Pts)
|अंक प्रतिशत (PCT %)
|1
|ऑस्ट्रेलिया (AUS)
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50%
|2
|दक्षिण अफ्रीका (SA)
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00%
|3
|न्यूजीलैंड (NZ)
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22%
|4
|बांग्लादेश (BAN)
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33%
|5
|भारत (IND)
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15%
|6
|श्रीलंका (SL)
|4
|1
|1
|2
|0
|20
|41.67%
|7
|इंग्लैंड (ENG)
|13
|4
|8
|1
|-14
|38
|24.36%
|8
|पाकिस्तान (PAK)
|6
|2
|4
|0
|-8
|16
|22.22%
|9
|वेस्टइंडीज (WI)
|12
|2
|8
|2
|0
|30
|20.83%