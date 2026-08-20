भारत के पास बचे 8 टेस्ट, WTC Final में तक पहुंचने के लिए चाहिए कितनी जीत? समझें पूरा गणित

WTC प्वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया 5वें स्थान पर है. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में जीत के बाद 53.33% PCT तक पहुंची है. अभी तक भारत ने 10 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 5 जीत दर्ज की हैं. 4 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. 2 साउथ अफ्रीका ने हराए जबकि दो मैच में इंग्लैंड ने मात दी. एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रहा था. अब टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट को जोड़कर 8 मैच बाकी हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम को 2 टेस्ट खेलने हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में 5 टेस्ट की सीरीज खेलनी है.