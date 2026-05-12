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Hindi Newsक्रिकेटढाका टेस्ट के बाद WTC में भूचाल! PAK की हुई तगड़ी दुर्गति, टीम इंडिया को मिला बड़ा फायदा, बांग्लादेश की बल्ले-बल्ले

ढाका टेस्ट के बाद WTC में भूचाल! PAK की हुई तगड़ी दुर्गति, टीम इंडिया को मिला बड़ा फायदा, बांग्लादेश की बल्ले-बल्ले

WTC Points Table Update: डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में बड़ा बदलाव हुआ है. 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया है. इस करारी शिकस्त से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि टीम इंडिया को घर बैठे-बैठे फायदा हो गया. आइए जानते हैं कैसे...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 12, 2026, 09:25 PM IST
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ढाका टेस्ट के बाद WTC में भूचाल, बांग्लादेश टीम की शानदार जीत (फोटो क्रेडिट ESPN/X)
ढाका टेस्ट के बाद WTC में भूचाल, बांग्लादेश टीम की शानदार जीत (फोटो क्रेडिट ESPN/X)

WTC Points Table Update: टेस्ट क्रिकेट में जब भी कोई 'उलटफेर' होता है, तो उसका असर सीधे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर पड़ता है. ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से धूल चटाकर न केवल इतिहास रचा, बल्कि WTC 2025-27 की स्टैंडिंग्स में भी खलबली मचा दी है. पाकिस्तान की इस करारी हार का सबसे बड़ा फायदा भारतीय टीम को हुआ है, जिसे बिना खेले ही 'प्रमोशन' मिल गया है, वहीं बांग्लादेश ने भी लंबी छलांग लगाकर लंबी रेस के खिलाड़ियों को चौंका दिया है.

पाकिस्तान की हार से भारतीय टीम की 'बल्ले-बल्ले' हो गई है. टीम इंडिया अब एक स्थान की छलांग लगाकर तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच गई है. भारत ने अब तक 9 मैचों में 4 जीत और 4 हार झेली हैं (1 ड्रॉ), जिससे उसका जीत प्रतिशत (PCT) 48.15 है. पाकिस्तान की हालिया हार के बाद भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फाइनल की रेस में बने रहने के लिए आगामी सीरीज जीतना जरूरी है.

पाकिस्तान 7वें नंबर पर गिरा

दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम 2 पायदान नीचे गिरकर 7वें स्थान पर खिसक गई है. उसका PCT अब गिरकर 33.33 रह गया है. इस टीम ने अब तक 3 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 2 हारे और 1 जीता है.

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बांग्लादेश किस नंबर पर पहुंचा?

पाकिस्तान के खिलाफ 104 रनों की जीत के दम पर बांग्लादेश अब नंबर 6 पर पहुंच चुका है. उसे 2 स्थान का जंप मिला है. बांग्लादेश ने इस चक्र में अब तक 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ शामिल है. उसका PCT 44.44 का है.

नंबर 1 पर कौन?

WTC 2025-27 में नंबर 1 पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 87.50 का PCT है. यह टीम फाइनल की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है. नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है, जिसके पास 77.78 PCT है. फाइनल उन्हीं दो टीमों के बीच होता है, जो चक्र खत्म होने के बाद अंक तालिका (Points Table) में टॉप पर रहती हैं.

BAN vs PAK मैच का लेखा-जोखा

अगर ढाका टेस्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान 386 रन ही बना सका. 27 रनों की बढ़त के साथ बांग्लादेश ने दूसरी पारी 240/9 पर घोषित की और पाकिस्तान को 268 रनों का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 163 रनों पर सिमट गई. युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा (Nahid Rana) की आग उगलती गेंदों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए.

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नाहिद और शांतो बने हीरो

बांग्लादेश के लिए नाहिद ने महज 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए. उनकी इस घातक गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने पहली बार अपनी सरजमीं पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया. नजमुल हसन शांतो को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 103 और दूसरी पारी में 87 रनों की शानदार पारी खेली थी. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट तय करेगा कि पाकिस्तान वापसी कर पाता है या बांग्लादेश क्लीन स्वीप कर WTC की रेस को और रोमांचक बनाएगा.

ये भी पढ़ें: कोहली के 'खास' ने जीता सलेक्टर्स का दिल! टेस्ट में नंबर 3 पर मचाएगा तबाही? IPL 2026 में पहली गेंद से उड़ा रहा छक्के

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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