ढाका टेस्ट के बाद WTC में भूचाल! PAK की हुई तगड़ी दुर्गति, टीम इंडिया को मिला बड़ा फायदा, बांग्लादेश की बल्ले-बल्ले

WTC Points Table Update: टेस्ट क्रिकेट में जब भी कोई 'उलटफेर' होता है, तो उसका असर सीधे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर पड़ता है. ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से धूल चटाकर न केवल इतिहास रचा, बल्कि WTC 2025-27 की स्टैंडिंग्स में भी खलबली मचा दी है. पाकिस्तान की इस करारी हार का सबसे बड़ा फायदा भारतीय टीम को हुआ है, जिसे बिना खेले ही 'प्रमोशन' मिल गया है, वहीं बांग्लादेश ने भी लंबी छलांग लगाकर लंबी रेस के खिलाड़ियों को चौंका दिया है.

पाकिस्तान की हार से भारतीय टीम की 'बल्ले-बल्ले' हो गई है. टीम इंडिया अब एक स्थान की छलांग लगाकर तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच गई है. भारत ने अब तक 9 मैचों में 4 जीत और 4 हार झेली हैं (1 ड्रॉ), जिससे उसका जीत प्रतिशत (PCT) 48.15 है. पाकिस्तान की हालिया हार के बाद भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फाइनल की रेस में बने रहने के लिए आगामी सीरीज जीतना जरूरी है.

पाकिस्तान 7वें नंबर पर गिरा

दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम 2 पायदान नीचे गिरकर 7वें स्थान पर खिसक गई है. उसका PCT अब गिरकर 33.33 रह गया है. इस टीम ने अब तक 3 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 2 हारे और 1 जीता है.

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बांग्लादेश किस नंबर पर पहुंचा?

पाकिस्तान के खिलाफ 104 रनों की जीत के दम पर बांग्लादेश अब नंबर 6 पर पहुंच चुका है. उसे 2 स्थान का जंप मिला है. बांग्लादेश ने इस चक्र में अब तक 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ शामिल है. उसका PCT 44.44 का है.

नंबर 1 पर कौन?

WTC 2025-27 में नंबर 1 पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 87.50 का PCT है. यह टीम फाइनल की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है. नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है, जिसके पास 77.78 PCT है. फाइनल उन्हीं दो टीमों के बीच होता है, जो चक्र खत्म होने के बाद अंक तालिका (Points Table) में टॉप पर रहती हैं.

BAN vs PAK मैच का लेखा-जोखा

अगर ढाका टेस्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान 386 रन ही बना सका. 27 रनों की बढ़त के साथ बांग्लादेश ने दूसरी पारी 240/9 पर घोषित की और पाकिस्तान को 268 रनों का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 163 रनों पर सिमट गई. युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा (Nahid Rana) की आग उगलती गेंदों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए.

नाहिद और शांतो बने हीरो

बांग्लादेश के लिए नाहिद ने महज 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए. उनकी इस घातक गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने पहली बार अपनी सरजमीं पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया. नजमुल हसन शांतो को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 103 और दूसरी पारी में 87 रनों की शानदार पारी खेली थी. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट तय करेगा कि पाकिस्तान वापसी कर पाता है या बांग्लादेश क्लीन स्वीप कर WTC की रेस को और रोमांचक बनाएगा.

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