दिल्ली में भारत के सिर सजा जीत का ताज, फिर भी ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका से पीछे, देख लें WTC Points Table का हाल

World Test Championship Points Table After India vs West Indies Test Series: भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया है. दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन (मंगलवार) भारत ने दूसरी पारी में 121 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. इसके साथ ही उसने सीरीज में 2-0 से वेस्टइंडीज का सफाया कर दिया. भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रनों के अंतर से जीता था. दिल्ली में विंडीज ने दूसरी पारी में फॉलोऑन मिलने के बाद जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन टीम की हार नहीं टाल सकी.

गिल की चमकी किस्मत

भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. गिल का बतौर कप्तान यह सातवां मैच था और वह पहली बार टॉस जीते. टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर अपनी पहली पारी को घोषित कर दिया. यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई. भारत को 270 रनों की बढ़त मिल गई और उसने विंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए विवश किया.

फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज का संघर्ष

यहां से मैच में रोमांच आ गया. जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के शतकों की बदौलत वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को फिर से बल्लेबाजी के लिए विवश किया. उसे 120 रनों की बढ़त मिली और भारत को इस तरह जीत के लिए 121 रन बनाने थे. टीम इंडिया ने केएल राहुल के नाबाद 58 रनों की बदौलत आसानी से इसे हासिल कर लिया. साई सुदर्शन ने 39 रनों की पारी खेली.

जीत से भारत को कितना फायदा?

इस जीत का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में भी देखने को मिला. पहले मुकाबले में जीत के बाद दो बार की फाइनलिस्ट टीम इंडिया नौ टीमों की टेबल में छह मैचों के बाद 55.56 पीसीटी (अंक प्रतिशत) के साथ तीसरे स्थान पर थी. अब इस मैच के बाद भी भारत के नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वह तीसरे स्थान पर ही है. हालांकि, उसके अंक और पीसीटी में बढ़ोतरी जरूर हुई है. टीम इंडिया का पीसीटी अब 61.90 है. उसके खाते में अब 52 अंक हो गए हैं.

अंक तालिका में अन्य टीमों की हालत

ऑस्ट्रेलिया के अभी 100 पीसीटी हैं और वह 21 नवंबर, 2025 को पर्थ में शुरू होने वाली एशेज सीरीज तक पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहेगा. श्रीलंकाई टीम 66.67 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है. इंग्लैंड (43.33 पीसीटी) चौथे और बांग्लादेश (16.67 पीसीटी) पांचवें स्थान पर है. वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है. न्यूजीलैंड ने अब तक इस चक्र में एक भी मैच नहीं खेला है. साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है. उसके बाद अंक तालिका में बदलाव देखने को मिलेंगे.