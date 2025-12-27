WTC Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, पॉइंट्स टेबल में भारत के करीब पहुंचा इंग्लैंड

World Test Championship Latest Update: इंग्लैंड ने आखिरकार 18 टेस्ट और 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत हासिल की. मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर चौथे एशेज टेस्ट में मेजबान टीम को 4 विकेट से हराया. यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक जबरदस्त बॉक्सिंग डे टेस्ट था जो सिर्फ छह सेशन में खत्म हो गया. मेहमान टीम ने 175 रन का पीछा करते हुए मुकाबले के दूसरे दिन पांच मैचों की सीरीज में पहली जीत हासिल कर ली. यह ऑस्ट्रेलिया के लिए चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकल में सात मैचों में पहली हार भी थी.

इंग्लैंड को पॉइंट्स टेबल में फायदा

हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 85.71 के PCT (अंक प्रतिशत) के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जबकि इंग्लैंड सातवें नंबर पर है, लेकिन उसका अंक प्रतिशत बढ़कर 35.18 हो गया है. इसके अलावा इस जीत के साथ इंग्लैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा जीत वाली टीमों की लिस्ट में भारत की बराबरी भी कर ली है. भारत और इंग्लैंड दोनों ने WTC में 35-35 जीत हासिल की हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी अब तक 39 जीत के साथ टॉप पर है.

अंक तालिका में छठे स्थान पर भारत

दूसरी टीमों में भारत इस साइकल में अब तक नौ मैच खेलने के बाद चार जीत और चार हार और एक ड्रॉ के साथपॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 77.78 और 75 के PCT के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. दोनों ने इस साइकल में अभी तक ज्यादा मैच नहीं खेले हैं. श्रीलंका और पाकिस्तान भी अंक तालिका में में भारत से ऊपर हैं, लेकिन दोनों टीमों ने अब तक सिर्फ दो-दो टेस्ट खेले हैं. बांग्लादेश और वेस्टइंडीज ही ऐसी दो टीमें हैं जिन्होंने इस साइकल में अब तक एक भी मैच नहीं जीता है.

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड मैच में क्या हुआ?

जीत के लिए मिले 175 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी इंग्लैंड को जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 51 रन की मजबूत शुरुआत दी. डकेट 26 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए. क्रॉली ने 37 रन बनाए. दोनों ओपनरों के अलावा जैकब बेथेल ने 40 रन की पारी खेलकर सीरीज में टीम की पहली जीत को संभव बनाया. हैरी ब्रूक 18 और जेमी स्मिथ 3 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच जीता. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 152 रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 110 रनों पर सिमट गई थी. कंगारू टीम दूसरी पारी में 132 रन ही बना पाई. उसे पहली पारी में 42 रनों की लीड मिली थी. इस तरह इंग्लैंड को 175 रनों का टारगेट मिला, जिसे उसने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.