WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से पॉइंट्स टेबल में हुई उथल-पुथल? इस नंबर पर है टीम इंडिया

WTC Points Table: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को आसानी से जीत लिया. उसने बुलावायो में दूसरे टेस्ट में शनिवार (9 अगस्त) को मैच के तीसरे दिन ही पारी और 359 रनों से रिकॉर्ड जीत हासिल की. इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई क्रिकेट फैंस यह पता लगाने लगे कि मैच के बाद अंक तालिका में न्यूजीलैंड को कितना फायदा हुआ? कीवी टीम किस स्थान पर पहुंची और कौन सी टीम को नुकसान हुआ?
भारत पर कोई असर नहीं
न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 के तहत नहीं खेली गई थी. इस कारण अंक तालिका पर कोई असर नहीं पड़ा. इसका मतलब है कि भारत की वर्तमान रैंकिंग पर भी इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद तीसरे स्थान पर पहुंची थी और वह उसी क्रम पर अभी भी कायम है.
जिम्बाब्वे WTC का हिस्सा क्यों नहीं है?
ज़िम्बाब्वे आईसीसी का पूर्ण सदस्य होने के बावजूद WTC चक्र का हिस्सा नहीं है. जब 2019 में इस टूर्नामेंट को लॉन्च किया गया था, तो इसमें केवल 31 मार्च 2018 तक की शीर्ष नौ टेस्ट टीमों को शामिल किया गया था. जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान इस सूची से बाहर हो गए थे और उन्हें अभी तक प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया है. WTC में प्रतिस्पर्धा करने वाले नौ देश अभी भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं.
WTC 2025-27 अंक तालिका की स्थिति
एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के बाद भारत इस समय 46.67 के अंक प्रतिशत के साथ WTC तालिका में तीसरे स्थान पर है. इंग्लैंड 43.33 के साथ चौथे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया अपने शुरुआती मैचों में 100 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. श्रीलंका 66.67 के साथ दूसरे स्थान पर है. 2019-21 के उद्घाटन चक्र के विजेता न्यूजीलैंड ने अभी तक अपनी WTC 2025-27 अभियान की शुरुआत नहीं की है. टीम इस चक्र में पहली सीरीज दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा.