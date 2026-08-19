WTC Points Table: गॉल टेस्ट में जीत से 5वें स्थान पर बरकरार भारत, श्रीलंका को पॉइंट परसेंटेज में हुआ नुकसान

World Test Championship 2025-27: भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. मैच के पांचवें और अंतिम दिन बुधवार (19 अगस्त) को भारतीय टीम ने श्रीलंका की दूसरी पारी को 206 रनों पर समेट दिया. इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे. वहीं, श्रीलंकाई टीम ने 284 रनों का स्कोर बनाकर फॉलोऑन के खतरे को टाला था. टीम इंडिया को 178 रनों की बढ़त मिली और उसने दूसरी पारी में 193 रन बनाकर श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य दिया था.
गॉल में इस शानदार जीत के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है. टीम इंडिया अभी भी टॉप-5 में बरकरार है. उसे फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट जीतने हैं और पहले मैच में सफलता से शुरुआत अच्छी मिली है.
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
इस जीत के बाद भारत का जीत प्रतिशत (PCT) 48.14 से बढ़कर 53.33 हो गया है. यह इस चक्र के 10 टेस्ट मैचों में भारत की पांचवीं जीत है. हालांकि, भारत अभी भी तालिका में पांचवें स्थान पर है और उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मौजूद हैं. दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम छठे स्थान पर बरकरार है और उनका PCT गिरकर 33.33 रह गया है.
पिछले नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से मिली 0-2 की घरेलू हार के बाद भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में यह पहला टेस्ट अभियान था. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने बारिश से प्रभावित इस मैच को अपने नाम किया. पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने अपने पहले ही टेस्ट शतक को 167 रनों की विशाल पारी में बदला, जिसकी मदद से भारत ने 462 रन बनाए. वहीं, ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए.
भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी (SSC) मैदान पर शुरू होगा. इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी जहाँ दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. इस चैंपियनशिप चक्र का समापन अगले साल भारत में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की प्रतिष्ठित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के साथ होगा.