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WTC Points Table: गॉल टेस्ट में जीत से 5वें स्थान पर बरकरार भारत, श्रीलंका को पॉइंट परसेंटेज में हुआ नुकसान

World Test Championship 2025-27: भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से हराकर WTC अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधार ली है. देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत के शानदार प्रदर्शन और भारत की आगे की राह के बारे में जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 19, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:31 PM IST
WTC Points Table: गॉल टेस्ट में जीत से 5वें स्थान पर बरकरार भारत, श्रीलंका को पॉइंट परसेंटेज में हुआ नुकसान
Image Credit: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में भारत को फायदा. Photo Credit: X/@BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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