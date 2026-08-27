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Explained: ड्रॉ टेस्ट ने बढ़ाई भारत की टेंशन, अब WTC फाइनल की राह और मुश्किल; श्रीलंका से सीरीज के बाद क्या हैं समीकरण?

India World Test Championship: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक संघर्ष के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ. सोनल दिनुा के शानदार जुझारू शतक और युवा खिलाड़ियों के दम पर श्रीलंका ने मैच बचा लिया. इस मुकाबले के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 27, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:20 PM IST
Explained: ड्रॉ टेस्ट ने बढ़ाई भारत की टेंशन, अब WTC फाइनल की राह और मुश्किल; श्रीलंका से सीरीज के बाद क्या हैं समीकरण?
Image Credit: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत का प्रदर्शन. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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