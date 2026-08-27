Explained: ड्रॉ टेस्ट ने बढ़ाई भारत की टेंशन, अब WTC फाइनल की राह और मुश्किल; श्रीलंका से सीरीज के बाद क्या हैं समीकरण?

India World Test Championship: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर खेला गया सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच बेहद रोमांचक और कड़े संघर्ष के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पहली पारी में 503/9 का विशाल स्कोर बनाकर पारी घोषित करने और श्रीलंका को फॉलो-ऑन देने के बाद भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने की बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी. हालांकि, आखिरी दिनों में श्रीलंकाई टीम ने कमाल का जुझारू खेल दिखाते हुए पूरे मैच का पासा ही पलट दिया. भारी बढ़त के दबाव के बावजूद श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बेहद सपाट पिच पर 200 से अधिक ओवरों तक डटकर बल्लेबाजी की और मैच को ड्रॉ करा लिया.
श्रीलंका की इस वापसी के सबसे बड़े हीरो सोनल दिनुशा रहे, जिन्होंने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर भारत के जबड़े से जीत छीन ली. इस दौरान उन्हें पासिंदु सूर्यबंडारा और केसरा नुवंथा का भी बेहद मजबूत और जुझारू साथ मिला. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने कड़कड़ाती धूप, भीषण गर्मी और थकान के बीच विकेट निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुरानी हो चुकी पिच से कोई मदद न मिलने के कारण वे श्रीलंकाई साझेदारी को समय पर नहीं तोड़ पाए. अंत में श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बचे हुए सत्रों को आसानी से खेल निकाला और बढ़त को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया. इसके बाद दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रॉ पर समाप्त करने की सहमति दी, जिससे भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बजाय 1-0 से ही सीरीज जीत से संतोष करना पड़ा.
A victory in the first Test at Galle and a closely contested second Test ending in a draw at Colombo.
India win the Series 1–0. #SLvIND pic.twitter.com/SjCwxmZtIS
— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
सोनल ने पूरी सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने चार पारियों में तीन शतक लगाकर अपना लोहा मनवाया. सोनल ने पहले टेस्ट में 100 औऱ 84 रन बनाए थे. इसके बाद दूसरे टेस्ट में 103 और नाबाद 133 रन बनाए. इस तरह उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 420 रन बनाए. उनका औसत 140 का रहा. बता दें कि सोनल ने अब तक कुल 5 टेस्ट मैच ही खेले हैं और इसमें उनके 606 रन हो गए हैं.
कोलंबो टेस्ट में जीत दर्ज न कर पाना भारत के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के चक्र में एक बड़ा झटका साबित हुआ है. इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम WTC पॉइंट्स टेबल में 11 मैचों में 68 अंकों और 51.52 अंक प्रतिशत (पीसीटी) के साथ पांचवें स्थान पर बनी हुई है. मैच में पूरी तरह हावी होने के बावजूद इसे जीत में न बदल पाने के कारण भारत ने महत्वपूर्ण अंक गंवा दिए है. अब टेबल के ऊपरी हिस्से में मौजूद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए भारत के पास गलतियों की गुंजाइश बेहद कम हो गई है.
दूसरी तरफ, श्रीलंकाई टीम निश्चित हार के कगार से बाहर निकलकर इस मैच को ड्रॉ कराने और बेहद महत्वपूर्ण WTC अंक बचाने में सफल रही. श्रीलंका की टीम इस समय स्टैंडिंग्स में 6 मैचों में 24 अंकों और 33.33 पीसीटी के साथ छठे स्थान पर है. इस बहादुरी भरे ड्रॉ ने पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका की स्थिति को और ज्यादा नीचे गिरने से बचा लिया है.
Sri Lanka's fight ensures that they hold onto their place in the #WTC27 standings
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— ICC (@ICC) August 27, 2026
2025-27 WTC चक्र में भारत के पास अब केवल सात टेस्ट मैच बचे हैं, जिनमें से दो मैच न्यूजीलैंड में और पांच मैच घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे. भारत के सामने सबसे पहला काम न्यूजीलैंड में अंक हासिल करना है, जिसके बाद ही उनका ध्यान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज पर जाएगा. पॉइंट्स टेबल में अभी भी 84 अंक दांव पर लगे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि भारत के पास अपनी स्थिति को काफी हद तक सुधारने के लिए पर्याप्त क्रिकेट बचा हुआ है.
अपने आखिरी सात टेस्ट मैचों में से छह मैच जीतने पर भारत के 140 अंक हो जाएंगे और उनका पीसीटी 64.81% तक पहुंच जाएगा. यह आंकड़ा भारत को फाइनल की रेस और क्वालिफिकेशन की दौड़ में मजबूती से बनाए रखने के लिए काफी होना चाहिए. हालांकि, केवल छह जीत ही WTC फाइनल में जगह की पूरी गारंटी नहीं देंगी. भारत उन टीमों का पीछा कर रहा है जिन्होंने अब तक कम टेस्ट मैच खेले हैं, जिससे दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड को अपने पीसीटी में सुधार करने के ज्यादा मौके मिलेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है.
अगर भारतीय टीम सभी मैच जीतकर 7-0 से क्लीन स्वीप करती है, तो उmके पास कुल 152 अंक होंगे और उसका पीसीटी 70.37% हो जाएगा. यह उसे बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ा कर देगा. फिलहाल के लिए समीकरण बिल्कुल साफ और सीधा है: भारत को अपने बचे हुए टेस्ट मैचों में से ज्यादा से ज्यादा मैचों में जीत दर्ज करनी होगी और फिर यह उम्मीद करनी होगी कि दूसरी टीमों के मैचों के परिणाम भी उनके पक्ष में रहें.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज ही अंततः भारत के WTC अभियान की दिशा तय करेगी. ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 टेस्ट मैचों में से आठ जीते हैं और वह आराम से पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बैठा है, लेकिन उनके खिलाफ एक बेहतरीन प्रदर्शन भारत को अंकों के अंतर को कम करने का शानदार मौका देगा और साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे निकलने से भी रोक सकेगा.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत के बचे हुए मैच
19-23 नवंबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंग्टन
27 नवंबर-1 दिसंबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च
21-25 जनवरी 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर
29 जनवरी-2 फरवरी: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई
11-15 फरवरी: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी
19-23 फरवरी: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, रांची
27 फरवरी से 3 मार्च: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद