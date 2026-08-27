Explained: ड्रॉ टेस्ट ने बढ़ाई भारत की टेंशन, अब WTC फाइनल की राह और मुश्किल; श्रीलंका से सीरीज के बाद क्या हैं समीकरण?

श्रीलंका की इस वापसी के सबसे बड़े हीरो सोनल दिनुशा रहे, जिन्होंने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर भारत के जबड़े से जीत छीन ली. इस दौरान उन्हें पासिंदु सूर्यबंडारा और केसरा नुवंथा का भी बेहद मजबूत और जुझारू साथ मिला. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने कड़कड़ाती धूप, भीषण गर्मी और थकान के बीच विकेट निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुरानी हो चुकी पिच से कोई मदद न मिलने के कारण वे श्रीलंकाई साझेदारी को समय पर नहीं तोड़ पाए. अंत में श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बचे हुए सत्रों को आसानी से खेल निकाला और बढ़त को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया. इसके बाद दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रॉ पर समाप्त करने की सहमति दी, जिससे भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बजाय 1-0 से ही सीरीज जीत से संतोष करना पड़ा.