WTC Points Table: साउथ अफ्रीका से हारते ही टीम इंडिया को बड़ा नुकसान, पॉइंट्स टेबल में मच गई उथल-पुथल

World Test Championship Points Table Latest Update: साउथ अफ्रीका ने रविवार (16 नवंबर) को भारत को 30 रनों से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट जीत लिया. उसने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अब दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा और टीम इंडिया सीरीज बचाने के लिए उसमें उतरेगी. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए के पहले मैच में मेहमान टीम ने 124 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए भारत को दूसरी पारी में सिर्फ 104 रनों पर ढेर कर दिया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे.

हार्मर की ऑफ स्पिन ने उलझाया

तेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम के लिए साइमन हार्मर ने चार विकेट लिए और दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों को तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने डगआउट में वापस भेज दिया. स्पिनर केशव महाराज ने भी दो भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया और दूसरी पारी में शीर्ष स्कोरर रहे वाशिंगटन सुंदर को एडेन मार्करम ने पवेलियन वापस भेज दिया. दूसरी पारी में भारत के लिए सुंदर ने 31 और अक्षर पटेल ने 26 रन बनाए. रवींद्र जडेजा 18 और ध्रुव जुरेल 13 रन ही बना सके.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल

कोलकाता में भारत पर जीत ने साउथ अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन के नाम अब 66.67 प्रतिशत प्रतिशत है. दूसरी ओर, भारत तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया है. उसका प्रतिशत 54.16 है. ऑस्ट्रेलिया पहले और तीसरे सथान पर है.

मैच में क्या हुआ?

अफ्रीकी टीम ने मैच के तीसरे दिन दूसरी पारी में 153 रन बनाए. इससे पहले पहली पारी में उसका स्कोर 159 रन था और भारत ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. इस तरह साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 123 रनों की बढ़त ही मिली और टीम इंडिया को 124 रन का टारगेट मिला. इसके जवाब में गिल के बगैर भारत 104 रन ही बना पाया.