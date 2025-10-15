WTC Points Table: पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को पटका, भारत को छोड़ा पीछे, पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल

World Test Championship Latest Update: पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में शानदार शुरुआत की है. उसने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज सीरीज के पहले मुकाबले में अफ्रीकी टीम पर अपना दबदबा दिखाया. उसने नोमान अल और शाहीन अफरीदी की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर 93 रनों की दमदार जीत हासिल की.

इस तरह पाकिस्तान को मिली जीत

स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर पाकिस्तान ने पहली पारी में 378 रनों का एक मजबूत स्कोर बनाया था. इसके बाद अफ्रीकी टीम 269 रनों पर सिमट गई. इससे पाकिस्तान को पहली पारी में 109 रनों की लीड मिली और उसने दूसरी पारी में 167 रन बनाकर साउथ अफ्रीका पर कुल 276 रनों की बढ़त बना ली. 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में 183 रनों पर ही सिमट गई और पाकिस्तान ने मैच को 93 रन से जीत लिया.

भारत-श्रीलंका से आगे हुआ पाकिस्तान

पिछले तीन WTC चक्रों के दौरान अंक तालिका में निचले हाफ में रहने के बाद पाकिस्तान के पास अब अपना भाग्य बदलने का मौका है. उसने ने लाहौर में अपनी जीत से 12 अंक हासिल किए. इससे उसका अंक प्रतिशत (पीसीटी) 100 हो गया. यह दो बार के फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बराबर है. उसने श्रीलंका और भारत को भी पीछे छोड़ दिया. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीतकर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा था, लेकिन पाकिस्तान पीसीटी में आगे निकल गया.

स्पिन के जादू ने दिलाई घरेलू जीत

पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद से स्पिन गेंदबाजी ने पाकिस्तान को घरेलू मैदान पर काफी मदद की है. मेजबानों ने बेन स्टोक्स की टीम के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की थी और इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज के साथ 1−1 से ड्रॉ खेला था. साउथ अफ्रीका भले ही अपने शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजों और नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा के बिना खेल रही थी, लेकिन उसने अंतिम गेंद तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी. कुछ गेंदों के तेजी से टर्न होने के कारण लाहौर में उसे हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान के लिए नोमान अली ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. शाहीन अफरीदी ने दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए. स्पिनर साजिद खान ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 2 विकेट झटके.