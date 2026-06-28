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WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास! पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल, फाइनल की रेस हुई बेहद रोमांचक

World Test Championship Points Table Update: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 160 रनों से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की. टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे की रिकॉर्ड साझेदारी और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन ने बेन स्टोक्स के विदाई मैच में ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 03:01 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:01 AM IST
WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास! पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल, फाइनल की रेस हुई बेहद रोमांचक
Image Credit: न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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