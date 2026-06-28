WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास! पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल, फाइनल की रेस हुई बेहद रोमांचक

World Test Championship Points Table Update: न्यूजीलैंड ने सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट में लगातार जीत हासिल करने के बाद 'ब्लैक कैप्स' ने अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखा.मेजबान टीम पर दबदबा बनाते हुए उसने तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. न्यूजीलैंड की इस जीत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल देखने को मिली है. न्यूजीलैंड को फायदा हुआ है और इंग्लैंड को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा.
इस मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी से हुई. सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे के बीच एक अद्भुत साझेदारी हुई, जिन्होंने क्रमशः 151 और 157 रन बनाए. इस शानदार ओपनिंग स्टैंड की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 438 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका दिया. न्यूजीलैंड के स्कोर के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 354 रनों पर सिमट गई. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 288 रनों पर घोषित कर दी और मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 373 रनों का कठिन लक्ष्य रखा. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम संघर्ष करती दिखी और महज 212 रनों पर ढेर हो गई, जिससे न्यूजीलैंड ने यह मैच 160 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.
ब्लैक कैप्स की इस बड़ी जीत के बाद अब प्रशंसक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में होने वाले बदलावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस जीत से न्यूजीलैंड ने फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाओं को और मजबूत कर लिया है और उनका जीत प्रतिशत (PCT) बढ़कर 72.22 हो गया है. वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. वहीं, इंग्लैंड की टीम सातवें नंबर पर है. भारत पांचवें और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है.
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक
|प्रतिशत
|1.
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|84
|87.5
|2.
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|3.
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|52
|72.22
|4.
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|28
|58.33
|5.
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|6.
|श्रीलंका
|3
|1
|1
|1
|16
|44.44
|7.
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|38
|24.36
|8.
|वेस्टइंडीज
|9
|1
|7
|1
|16
|14.81
|9.
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|4
|8.33
मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने इस जीत को एक "बेहद खास पल" बताया. उन्होंने खुलासा किया कि यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है और वे उस क्रिकेट शैली पर टिके रहे जिस पर उन्हें गर्व है. लाथम ने कहा कि यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में थोड़ा 'पुराने स्कूल' की टेस्ट क्रिकेट जैसा था और इस स्थिति में खड़े होना वास्तव में सुखद है.