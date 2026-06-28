WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास! पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल, फाइनल की रेस हुई बेहद रोमांचक

इस मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी से हुई. सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे के बीच एक अद्भुत साझेदारी हुई, जिन्होंने क्रमशः 151 और 157 रन बनाए. इस शानदार ओपनिंग स्टैंड की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 438 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका दिया. न्यूजीलैंड के स्कोर के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 354 रनों पर सिमट गई. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 288 रनों पर घोषित कर दी और मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 373 रनों का कठिन लक्ष्य रखा. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम संघर्ष करती दिखी और महज 212 रनों पर ढेर हो गई, जिससे न्यूजीलैंड ने यह मैच 160 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.